HKTVmall周日85折優惠迎超市減價戰 王維基：睇吓邊個先投降(更新)

HKTVmall稱以「85折 + 極致便利」回應超市減價熱潮，指「客戶可避開人潮、免排隊，安坐家中享受舒適便捷的購物體驗」，無論掃貨急凍肉類、糧油雜貨、紙品、清潔用品，還是日常零食飲品，「一站式平台即時滿足所有需求」。香港科技探索有限公司行政總裁（香港）周慧晶表示，超市大戰打得火熱，HKTVmall不單提供85折實惠，更有豐富選擇及可靠送貨服務，公司將會持續推出更多優惠。

香港科技探索創辦人兼副主席王維基於社交平台Threads表示，「雖然我而家喺不丹放緊假，但係有得打減價戰，又將我由呢個最夢幻和快樂的土地，返去殘酷和現實的商業世界。」他自言三十年前起家，「由CTI到香港寬頻，靠嘅就係減價戰。當年袋裹面只有一百萬，我都唔驚你班大財團」，他聲言今天HKTVmall坐擁數十億流動資產，沒有負債，每年EBITDA淨賺三億，「我就要睇吓邊個先投降」。