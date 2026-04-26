椰林閣餐廳重返海怡半島午市晚市皆爆場　分店數目回升至9間

沉寂一時的連鎖港式西餐廳椰林閣餐廳，全盛時期一度有逾60間分店，惟其後逐漸減少。在現時飲食業市道不景氣的時期，椰林閣餐廳出現「逆市翻生」的勢頭，於多區「東山再起」重用此名開設新分店。連同最新營業的鴨脷洲分店，截至本月全港各區分店數目已回升至9間。

全盛時期高達60家分店 椰林閣餐廳為1988年成立的椰林閣集團旗下品牌之一，其他品牌包括香港18餐廳、香港達人、椰仔冰室、木椰餐廳及Chowtime等。全盛時期椰林閣餐廳全港分店數目高達六十多間，唯其後就較少以椰林閣餐廳之名開設分店，低潮期一度只剩下兩間分店。椰林閣集團最近重組業務，重用椰林閣餐廳之名開店，分店數目已增至9間，分別位於馬鞍山MOSTown新港城中心、屯門華都商場、寶怡商場、沙田好運中心、秀茂坪秀茂坪商場、葵涌葵涌商場、將軍澳新都城中心、荃灣千色匯I，以及最新營業的鴨脷洲海怡半島分店。

網民猜「其他牌頭做唔掂」 資料顯示，椰林閣過往曾在海怡半島商場有分店，惟於2014年結業撤出。《am730》現場所見，海怡半島分店在開業首數日，午市和晚市皆「爆場」，不時有十多人在門外等位。網上討論區有網民關注「椰林閣點解做返起」，有留言認為假若食物質素改善，「做返起唔出奇」，亦有人指出椰林閣餐廳「啲嘢好食，有人招呼，落單，價錢公道！」不過，有留言就指出有椰林閣餐廳分店的舖位，上一手租戶都是同集團其他品牌，「我估係同集團其他牌頭做唔掂，就改返做椰林閣呢個朵黎吸客」、「集團整合rebrand啫。」

椰林閣集團1988年創立，椰林閣餐廳首間分店同年在華都商場開設，主打平民價港式西餐，菜式包括鐵板餐、咖喱飯和意粉等大眾化食物。隨着時代轉變，椰林閣餐廳分店數量持續減少，一度只剩下華都商場和葵涌商場兩店。