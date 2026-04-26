陳茂波：本港新股集資額續列全球首位 ETP市場交易規模僅次美國、內地

財政司司長陳茂波在網誌撰文指，香港國際金融中心的功能與內涵不斷在強化和提升，除了在上周迎來今年以來規模最大的IPO掛牌以外，亦見證了本港最大的黃金ETF上市；港交所同時亦公布，推出與馬來西亞交易所聯名指數，相關的ETF亦將會推出。 陳茂波指，本港今年以來新股集資額繼續位列全球首位。截至上周，港股新股集資額已超過1,400億港元。三月份至今，港股日均成交額超過2,800億港元。這些發展印證了即使外圍風雲變幻，在政府與業界攜手共同不懈努力下，香港金融市場的發展勢不可擋。

本港ETF市場穩步發展 他又表示，香港正積極發展國際黃金交易市場，進一步豐富本港金融市場的內涵，回應市場最新需求。上周上市的本港規模最大的黃金ETF，支持實物黃金申贖，實現「在港交易、在港存放」，有助本港逐步構建完整的黃金產業鏈與價值鏈。陳茂波認為不同主題或結合了不同槓桿特質的ETF，除了為投資者提供高效且透明度高的投資工具選項，同時亦也有利於跨地域的合作。 回顧過去幾年，本港先後實現與沙特交易所ETF互掛；與韓國交易所推出聯合指數並推動相關的掛勾ETF產品上市等。港交所亦已與馬來西亞交易所(Bursa Malaysia)推出聯名「大盤指數」，追蹤兩地60家市值最高的公司，並已授權資產管理公司發行相關ETF，進一步拓展跨市場投資產品的合作。目前本港ETP市場的交易規模僅次於美國及內地。今年2月，ETP日均成交額高達386億港元，交投活躍。

陳茂波又指出，從長期趨勢看，2014年至2024年間，全球投資者對亞洲的投資規模已翻倍至約6萬億美元；亞洲資本市場自2000年以來增長四倍，至2024年底突破34萬億美元。全球機構投資者正積極尋求多元及長期增長的機遇，而亞洲在綠色能源創新、先進製造及數字金融等多個領域正有不少前沿企業和項目冒起，發展動能多元而強勁。香港作為國際金融中心，將促進資本與區內機遇高效對接，實現互利共贏。 目前，香港已與全球20個交易所簽訂互認協議，便利企業雙重上市，構建更廣泛的市場協作網絡。政府亦正積極研究將馬來西亞交易所納入「認可證券交易所」名單，為拓展伊斯蘭金融及開拓新資金和新上市公司來源創造條件。

金融市場唱好 為黃金周做準備 陳茂波最後表示，金融市場穩步向好，加上住宅物業等資產市場回暖，為本地經濟提供了支持，並在一定程度上提振消費信心。近月公布的零售及餐飲業數據顯示整體情況繼續改善。最新公布的今年第一季失業率為3.7%，較上次低0.1個百分點。其中，住宿服務業的就業情況改善較為明顯。 本星期，內地將迎來五一黃金周假期。入境處預計期間將有約98萬人次內地旅客訪港，較去年同期增加約7%，將為零售、餐飲、酒店及旅遊業帶來顯著生意。政府會做好各項配套及熱門景點的人流管理，期望為旅客提供更好的體驗，也讓餐飲及零售等行業持續受惠。