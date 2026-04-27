恒生指數低開1點　中芯國際高開逾4%

伊朗局勢仍未明朗，美國仍封鎖伊朗港口，哈爾克島儲油設施接近滿載，美國三大指數個別發展，當中納指收市創新高。恒指上周累跌逾180點後，失守兩萬六關後，今早（27日）低開1點，報25,976點。國指高開12點，報8,788點；科指高開27點，報4,929點。
科技股個別發展，騰訊（700）低開0.68%，報493.4元；美團（3690）平開，報82.45元；京東（9618）低開0.93%，報117.4元；阿里巴巴（9988）平開，報131.8元；百度（9888）高開3.62%，報125.8元；小米（1810）平開，報31.2元；快手（1024）平開，報43.7元；網易（9999）高開0.41%，報171.6元。
霍爾木茲海峽仍被封鎖，國際油價上升。石油股方面，中海油（883）高開0.93%，報28.16元；中石油（857）低開0.09%，報11.32元；中石化（386）平開，報4.59元。
晶片股造好，中芯國際（981）高開4.51%，報67.2元；華虹半導體（1347）高開1.76%，報110元。
滙控（005）低開0.29%，報139.6元。
泡泡瑪特（9992）低開0.06%，報156.4元。