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財經
出版：2026-Apr-27 10:15
更新：2026-Apr-27 12:19

恒生指數半日升38點　爭持二萬六　中芯國際升逾8%(更新)

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恒生指數低開136點，報25,756點。(資料圖片)

恒生指數低開1點，報25,976點。(資料圖片)

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伊朗局勢仍未明朗，美國仍封鎖伊朗港口，哈爾克島儲油設施接近滿載，美國三大指數個別發展，當中納指收市創新高。恒指上周累跌逾180點後，失守兩萬六關後，今早（27日）低開1點，報25,976點。恒指低開後，跌幅曾擴大至119點，低見25,858點後，恒指走勢回穩，其後掉頭轉升最多107點，高見26,086點，在兩萬六關附近呈好淡爭持，半日升38點，報26,016點，成交1,346.2億元。國指升18點，報8,794點；科指升64點，報4,966點。

科技股個別發展，騰訊（700）跌2.35%，報481.8元；美團（3690）跌1.64，報81.1元；京東（9618）跌1.01%，報117.3元；阿里巴巴（9988）升0.38%，報132.3元；百度（9888）升4.45%，報126.8元；小米（1810）升0.13%，報31.24元；快手（1024）升0.73%，報44.02元；網易（9999）升1.11%，報172.8元。

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霍爾木茲海峽仍被封鎖，國際油價上升。石油股方面，中海油（883）升1.72%，報28.38元；中石油（857）升1.5%，報11.5元；中石化（386）升1.09，報4.64元。

晶片股造好，中芯國際（981）升8.4%，報69.7元；華虹半導體（1347）升6.66%，報115.3元。

滙控（005）升0.07%，報140.1元。

泡泡瑪特（9992）跌0.26%，報156.1元。

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