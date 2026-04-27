恒生指數跌52點　二萬六得而復失　中芯國際升逾6%(更新)

伊朗局勢仍未明朗，美國仍封鎖伊朗港口，哈爾克島儲油設施接近滿載，美國三大指數個別發展，當中納指收市創新高。恒指上周累跌逾180點後，失守兩萬六關後，今早（27日）低開1點，報25,976點。恒指低開後，跌幅曾擴大至119點，低見25,858點後，恒指走勢回穩，其後掉頭轉升最多107點，高見26,086點，在兩萬六關附近呈好淡爭持，半日升38點，報26,016點，成交1,346.2億元。午後初段恒指繼續在兩萬六關爭持，其後跌幅擴大，跌至25,900水平，尾市跌幅收窄，跌52點，收報25,925點，成交2,516.34億元。國指跌19點，報8,756點；科指升37點，報4,939點。