恒生指數跌52點　二萬六得而復失　中芯國際升逾6%(更新)

伊朗局勢仍未明朗，美國仍封鎖伊朗港口，哈爾克島儲油設施接近滿載，美國三大指數個別發展，當中納指收市創新高。恒指上周累跌逾180點後，失守兩萬六關後，今早（27日）低開1點，報25,976點。恒指低開後，跌幅曾擴大至119點，低見25,858點後，恒指走勢回穩，其後掉頭轉升最多107點，高見26,086點，在兩萬六關附近呈好淡爭持，半日升38點，報26,016點，成交1,346.2億元。午後初段恒指繼續在兩萬六關爭持，其後跌幅擴大，跌至25,900水平，尾市跌幅收窄，跌52點，收報25,925點，成交2,516.34億元。國指跌19點，報8,756點；科指升37點，報4,939點。
科技股個別發展，騰訊（700）跌3%，報478.6元；美團（3690）跌0.73%，報81.85元；京東（9618）跌1.27%，報117元；阿里巴巴（9988）跌1.21%，報130.2元；百度（9888）升3.54%，報125.7元；小米（1810）跌0.32%，報31.1元；快手（1024）跌0.14%，報43.64元；網易（9999）升1.4%，報173.3元。
霍爾木茲海峽仍被封鎖，國際油價上升。石油股方面，中海油（883）升1.94%，報28.44元；中石油（857）升1.15%，報11.46元；中石化（386）升0.65%，報4.62元。
晶片股造好，中芯國際（981）升6.14%，報68.25元；華虹半導體（1347）升6.01%，報114.6元。
滙控（005）升0.14%，報140.2元。
泡泡瑪特（9992）跌0.26%，報156.1元。