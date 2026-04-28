Sun Life永明聯同生產力學院合辦首屆「高淨值及家族財富繼承規劃課程」 逾600名顧問畢業 深化專業實力

Sun Life永明與生產力局轄下的生產力學院（HKPC Academy）攜手舉辦的第一屆「高淨值及家族財富繼承規劃證書課程」畢業典禮已於生產力大樓圓滿舉行，超過600名理財顧問順利畢業，並有200多位來自不同Agency團隊的同事出席，共同見證這個別具意義的重要里程碑。當日更設有「保險公司在家族辦公室資產配置的機遇分享」為主題的論壇，特別邀請了著名經濟學者李兆波擔任論壇講者。是次課程聚焦稅務、信託及資產配置三大核心範疇，旨在全面提升顧問團隊服務高淨值客戶及家族企業的專業能力，回應市場對「信託及資產配置」及「資產管理」的殷切需求。

實戰導向課程設計 精準對接市場需求 隨著大灣區融合發展，越來越多香港家庭選擇在內地退休或生活，資產管理與財富繼承的需求大幅增加。高淨值客戶所面對的不再只是資產增值問題，更牽涉世代傳承、風險管理、配置及家族價值的延續。Sun Life永明是次與生產力學院合辦的課程，內容全面涵蓋信託及資產配置、策略性資產配置，以及資產管理安排，務求讓顧問掌握可即時應用、迅速落地執行的專業知識。

提升專業公信力 打造傳承專家形象 香港永明金融有限公司人壽及康健業務副行政總裁楊娟博士（Christine）於畢業典禮上致辭時表示：「是次進修機會不只是一個知識型課程，更是一個能力與視野的提升。」為鼓勵顧問在繁忙工作中積極進修，公司採取了三大策略：第一，課程內容實戰導向，緊貼高淨值客戶對資產管理及財富傳承的迫切需求，讓顧問能即時轉化為服務能力；第二，畢業學員獲頒Sun Life永明及生產力學院的聯合證書，大幅提升客戶對顧問團隊的信任與認可；第三，公司精心籌辦盛大的畢業典禮，賦予畢業學員高度榮譽感，營造追求專業的文化氛圍。

Christine強調，課程設計理念配合現時大灣區生活市場持續增長的需要，解決客戶財富規劃的困局，更特別加強了關於兩地法規差異及信託架構的實務培訓，希望讓理財顧問在客戶心中建立「傳承專家」的專業形象，成為最值得信賴的傳承領航者。

生產力局首席市場總監兼新世代企業及技能發展部總經理馮嘉寶女士致歡迎詞

三大核心價值驅動持續學習 科技賦能引領突破 香港永明金融有限公司首席代理分銷業務戰略及發展總監田宇軒先生（Mark）分享，Sun Life永明顧問團隊能保持持續學習的動力，核心在於追求卓越的內在基因，透過Collaborative（協作共贏）、Progressive（突破創新）及Impactful（彰顯價值）三大核心價值，營造團隊內濃厚的專業學習文化。 展望未來，Mark指出，公司將從兩方面強化團隊專業深度。首先，培養顧問使命感，持續聆聽前線需求，建構以「顧問為本」的體系。其次，在市場對接上，將更善用AI與數碼化工具，推動「科技賦能」策略，讓理財顧問更專注於高價值客戶溝通與策略規劃，精準高效地回應客戶需求。

Sun Life永明為順利畢業的理財顧問送上證書、畢業袍及紀念品。

保險在家族辦公室的重要角色 畢業典禮後，大會特別舉辦以「保險公司在家族辦公室資產配置的機遇分享」為主題的論壇，邀請著名經濟學者李兆波擔任講者。李兆波指出，保險從業員不應只扮演銷售角色，未來銷售工作有被AI取代的風險，但服務性質工作卻不會。他強調，保險在家族辦公室中可發揮綜合風險管理、資產保護、債務處理、稅務規劃及財富傳承等關鍵功能。李兆波更以香港經典遺產稅案例說明，提早透過保險及信託安排，能有效減少家族紛爭，確保資產順利傳承。他總結：「要增進自己的專業知識。我們提供的不是銷售，而是一個服務。」

三大核心服務 全面支援家族辦公室客戶 展望未來，Sun Life永明將為家族辦公室客戶提供多項重要服務，以專業培訓與科技賦能雙軌並進，協助顧問團隊在高淨值及家族財富繼承領域持續領先，與客戶並肩同行，邁向更穩健及可持續的未來。

逾600名Sun Life永明理財顧問順利畢業，共同邁向專業傳承新里程。 逾600名Sun Life永明理財顧問順利畢業，共同邁向專業傳承新里程。 逾600名Sun Life永明理財顧問順利畢業，共同邁向專業傳承新里程。 逾600名Sun Life永明理財顧問順利畢業，共同邁向專業傳承新里程。 逾600名Sun Life永明理財顧問順利畢業，共同邁向專業傳承新里程。 逾600名Sun Life永明理財顧問順利畢業，共同邁向專業傳承新里程。 逾600名Sun Life永明理財顧問順利畢業，共同邁向專業傳承新里程。 逾600名Sun Life永明理財顧問順利畢業，共同邁向專業傳承新里程。 逾600名Sun Life永明理財顧問順利畢業，共同邁向專業傳承新里程。 逾600名Sun Life永明理財顧問順利畢業，共同邁向專業傳承新里程。 逾600名Sun Life永明理財顧問順利畢業，共同邁向專業傳承新里程。 逾600名Sun Life永明理財顧問順利畢業，共同邁向專業傳承新里程。 逾600名Sun Life永明理財顧問順利畢業，共同邁向專業傳承新里程。 逾600名Sun Life永明理財顧問順利畢業，共同邁向專業傳承新里程。 逾600名Sun Life永明理財顧問順利畢業，共同邁向專業傳承新里程。 逾600名Sun Life永明理財顧問順利畢業，共同邁向專業傳承新里程。 逾600名Sun Life永明理財顧問順利畢業，共同邁向專業傳承新里程。 逾600名Sun Life永明理財顧問順利畢業，共同邁向專業傳承新里程。 逾600名Sun Life永明理財顧問順利畢業，共同邁向專業傳承新里程。 逾600名Sun Life永明理財顧問順利畢業，共同邁向專業傳承新里程。 逾600名Sun Life永明理財顧問順利畢業，共同邁向專業傳承新里程。 逾600名Sun Life永明理財顧問順利畢業，共同邁向專業傳承新里程。 逾600名Sun Life永明理財顧問順利畢業，共同邁向專業傳承新里程。 逾600名Sun Life永明理財顧問順利畢業，共同邁向專業傳承新里程。 逾600名Sun Life永明理財顧問順利畢業，共同邁向專業傳承新里程。 逾600名Sun Life永明理財顧問順利畢業，共同邁向專業傳承新里程。 逾600名Sun Life永明理財顧問順利畢業，共同邁向專業傳承新里程。

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