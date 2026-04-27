長和系｜長江集團獨立股東大比數通過售UKPN 稱：時勢動盪「現金為王」

由長江基建牽頭財團於今年二月就出售英國配電商UK Power Networks，與上市法國公用事業企業Engie達成協議，交易企業價值為1768億港元。 UKPN現時由長江基建及電能實業分別持股40%，長江實業佔20%權益。 出售UKPN之交易預期最遲於2026年6月底前完成。

長江基建、電能實業、長江實業及長江和記於今日分別舉行股東特別大會，會上各公司獨立股東均以大比數通過有關出售決議案，贊成票比例分別為：長江基建99.99995%、電能實業99.8893%、長江實業99.9988%及長江和記98.5801%。

在股東特別大會被問及為何出售UKPN時，長江基建聯席董事總經理兼執行董事、電能實業主席暨長江和記執行董事甄達安指出：「 我們原本無意出售 UKPN，是買家主動提出收購建議。買家的出價非常吸引。我們認為接受買家的收購建議，最符合股東利益。」