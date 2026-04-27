長和系｜長江集團獨立股東大比數通過售UKPN 稱：時勢動盪「現金為王」

由長江基建牽頭財團於今年二月就出售英國配電商UK Power Networks，與上市法國公用事業企業Engie達成協議，交易企業價值為1768億港元。 UKPN現時由長江基建及電能實業分別持股40%，長江實業佔20%權益。 出售UKPN之交易預期最遲於2026年6月底前完成。
長江基建、電能實業、長江實業及長江和記於今日分別舉行股東特別大會，會上各公司獨立股東均以大比數通過有關出售決議案，贊成票比例分別為：長江基建99.99995%、電能實業99.8893%、長江實業99.9988%及長江和記98.5801%。
在股東特別大會被問及為何出售UKPN時，長江基建聯席董事總經理兼執行董事、電能實業主席暨長江和記執行董事甄達安指出：「 我們原本無意出售 UKPN，是買家主動提出收購建議。買家的出價非常吸引。我們認為接受買家的收購建議，最符合股東利益。」
會上，甄氏回應會否派發特別股息時稱，待交易完成後，董事會將會討論有關事項。 至於出售UKPN所得款項之用途，甄氏表示：「在現今動盪的時勢，正是『現金為王』。具備充裕資金，將為我們開啟未來的各種選擇和機遇，並使集團穩健的財務狀況提升至更雄厚的狀態。」
相比原本的投資是次出售作價連UKPN多年來提供的股東分派，長江基建可賺取近6倍之總現金回回報。 甄氏曾表示，這宗交易體現了長江基建與UKPN多年來共同創建的價值，也突顯了長江基建作為投資暨營運者，在建立和管理可靠、以客為本兼高效的公用事業公司上，深具實力。
UKPN於2010年被長江基建收購時，幾乎所有關鍵績效指標均被英國能源監管機構Ofgem予以劣評；時至今日，幾乎所有指標均為同儕之首，並於2025年獲頒「年度公用事業大獎」，第五度榮登這業界最高殊榮。甄氏對於UKPN在成為長江集團成員後的重大轉變和長足發展，感到十分欣喜和自豪。