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財經
出版：2026-Apr-27 18:50
更新：2026-Apr-27 18:50

黃金銀杏樹坐陣周大福旗艦店 市值半億 首推家居用品 (多圖)

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CTF Gold Ginkgo Tree 周大福黃金銀杏樹

周大福旗艦店目前在正門樹立的黃金樹高2.1米，寬2.3米、懸掛著約3,500塊純金樹葉。

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周大福珠寶(1929)今年2月於尖沙咀廣東道開設全球首家旗艦店，並將於5月中舉辦盛大開幕典禮，集團同步宣布突破珠寶領域推出「周大福家居」，標誌著集團品牌轉型中的一個重要里程碑。作為集團旗艦店一個重要標誌，門店正門樹立著一棵黃金銀杏樹，重量約40公斤，以目前國際現貨金價每安士約4,700美元計，黃金銀杏樹市值超過5,100萬元。

黃金樹重40公斤 50工匠打造

旗艦店目前在正門樹立的黃金樹高2.1米，寬2.3米、懸掛著約3,500塊純金樹葉。黃金銀杏樹於2016年完成製作，重量約40公斤，由集團近50位工匠耗時近6萬小時打造而成。由於銀杏樹歷練久遠，集團指象徵堅韌與守護；正如周大福珠寶百年琢磨，歷久彌新。

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攜手Bernardaud打造餐具

另外，周大福珠寶推出全新「周大福家居」，為首個進軍高端家品領域的知名中國奢侈品集團，並攜手法國瓷器品牌Bernardaud共同打造「周大福家居」餐具 ——「傳福」與「銀杏」系列，進一步融入顧客日常生活，推動品牌策略轉型與升級。

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鄭志雯：品牌轉型旅程重要時刻

周大福珠寶集團副主席鄭志雯表示，全球首間旗艦店的隆重揭幕，加上「周大福家居」的正式推出，標誌品牌轉型旅程中的重要時刻。在過去近一世紀，周大福珠寶一直秉持傳承中國精湛工藝的使命，而周大福家居正是將品牌深厚的文化延伸到顧客的日常生活。透過進軍家居領域，集團正不斷拓展周大福珠寶於消費者心中的品牌底蘊，同時進一步鞏固在國際奢侈品市場中的地位。

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