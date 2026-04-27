黃金銀杏樹坐陣周大福旗艦店 市值半億 首推家居用品 (多圖)

旗艦店目前在正門樹立的黃金樹高2.1米，寬2.3米、懸掛著約3,500塊純金樹葉。黃金銀杏樹於2016年完成製作，重量約40公斤，由集團近50位工匠耗時近6萬小時打造而成。由於銀杏樹歷練久遠，集團指象徵堅韌與守護；正如周大福珠寶百年琢磨，歷久彌新。

周大福珠寶(1929)今年2月於尖沙咀廣東道開設全球首家旗艦店，並將於5月中舉辦盛大開幕典禮，集團同步宣布突破珠寶領域推出「周大福家居」，標誌著集團品牌轉型中的一個重要里程碑。作為集團旗艦店一個重要標誌，門店正門樹立著一棵黃金銀杏樹，重量約40公斤，以目前國際現貨金價每安士約4,700美元計，黃金銀杏樹市值超過5,100萬元。

鄭志雯：品牌轉型旅程重要時刻

周大福珠寶集團副主席鄭志雯表示，全球首間旗艦店的隆重揭幕，加上「周大福家居」的正式推出，標誌品牌轉型旅程中的重要時刻。在過去近一世紀，周大福珠寶一直秉持傳承中國精湛工藝的使命，而周大福家居正是將品牌深厚的文化延伸到顧客的日常生活。透過進軍家居領域，集團正不斷拓展周大福珠寶於消費者心中的品牌底蘊，同時進一步鞏固在國際奢侈品市場中的地位。