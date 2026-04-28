企業巨額抽水！ 寧德 宏橋 共籌5百億

港股在二萬六水平反覆之際，企業爆出巨額抽水行動！上周遭中國石化(386)大手減持的寧德時代(3750)擬按每股628.2元至651.8元配股H股，集資50億美元(約390億港元)；另外，內地最大的民營鋁業生產商中國宏橋(1378)正尋求透過發行零息可轉換債券以籌集約15億美元(約117億港元)，兩企合共抽水507億元。

外電引述銷售文件報道，寧德時代配股集資將用於全球產能擴張、降低碳排放、研發投資、營運資金以及其他一般公司用途。按每股628.2元至651.8元配售價，較寧德時代H股昨收市價675.5元折讓3.5%至7%。美林證券、中金、摩根大通及摩根士丹利為聯合帳簿管理人。