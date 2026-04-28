企業巨額抽水！ 寧德 宏橋 共籌5百億

港股在二萬六水平反覆之際，企業爆出巨額抽水行動！上周遭中國石化(386)大手減持的寧德時代(3750)擬按每股628.2元至651.8元配股H股，集資50億美元(約390億港元)；另外，內地最大的民營鋁業生產商中國宏橋(1378)正尋求透過發行零息可轉換債券以籌集約15億美元(約117億港元)，兩企合共抽水507億元。
外電引述銷售文件報道，寧德時代配股集資將用於全球產能擴張、降低碳排放、研發投資、營運資金以及其他一般公司用途。按每股628.2元至651.8元配售價，較寧德時代H股昨收市價675.5元折讓3.5%至7%。美林證券、中金、摩根大通及摩根士丹利為聯合帳簿管理人。
寧德配售價折讓最多7%
寧德自去年5月來港以每股263元上市，至今股價累計升幅1.6倍，較A股溢價36%，為溢價最高的H股。要留意是，上周已傳出寧德時代有意抽水集資50億美元的消息，同時，中國石化(386)亦擬以每股708元配售寧德時代850萬股H股，套現約60億元，觸發股價上周二單日瀉半成。
另外，外電亦引述銷售文件指，宏橋正尋求發行零息可轉換債券集資102億元人民幣，債券初始轉換溢價為昨收市價35.04元的25%至30%，於2027年5月4日左右到期，與離岸人民幣掛鈎，並以美元結算。公司計劃將資金用於採購和儲備鋁土礦作為生產原料、現有債務再融資、投資海外項目、為未來股份回購提供資金及一般用途。
港股續在二萬六反覆
大市方面，恒生指數續在二萬六水平反覆，昨高低波幅228點，收市報25,925點，失52點或0.2%；恒生科技指數跑贏報升37點或0.8%，報4,939點。大市主板成交額2,516億元，北水走資，滬深港股通淨沽出40.9億元。晶片股昨炒高，中芯國際(981)大升6.1%為表現最好藍籌，另外瀾起科技(6809)大漲13.8%，華虹半導體(1347)亦升6%。