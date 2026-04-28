恒生指數半日跌173點　寧德時代跌近7%(更新)

伊朗局勢仍未明朗，美國三大指數個別發展。恒指繼續受制兩萬六，今早（28日）低開111點，報25,814點。恒指低開後，跌幅逐步收窄，跌幅曾收窄至28點，高見25,896點，之後走勢再度向下，半日跌173點，半日報25,752點，成交1,311.91億元。國指跌82點，報8,673點；科指跌60點，報4,879點。

寧德時代（3750）折讓7%，以每股628.20元配股，籌近392億元，股價跌6.88%，報629元，暫為表現最差藍籌。

科技股個別發展，騰訊（700）跌0.46%，報476.4元；美團（3690）跌1.22%，報80.85元；京東（9618）跌0.86%，報115元；阿里巴巴（9988）跌2%，報127.6元；百度（9888）跌0.4%，報125.2元；小米（1810）跌2.44%，報30.34元；快手（1024）跌2.66%，報42.48元；網易（9999）升0.17%，報173.6元。