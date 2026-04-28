恒生指數跌245點　寧德時代跌近7%(更新)

伊朗局勢仍未明朗，美國三大指數個別發展。恒指繼續受制兩萬六，今早（28日）低開111點，報25,814點。恒指低開後，跌幅逐步收窄，跌幅曾收窄至28點，高見25,896點，之後走勢再度向下，半日跌173點，半日報25,752點。午後恒指走勢繼續向下，跌幅再擴大，跌穿早市低位，一度最多跌316點，低見25,609點，最終跌245點，收報25,679點，成交2,623.33億元。國指跌111點，報8,644點；科指跌112點，報4,827點。

寧德時代（3750）以折讓7%，即每股628.20元配股，籌近392億元，股價跌6.88%，報629元，為表現最差藍籌。