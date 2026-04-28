恒生指數跌245點　寧德時代跌近7%(更新)

伊朗局勢仍未明朗，美國三大指數個別發展。恒指繼續受制兩萬六，今早（28日）低開111點，報25,814點。恒指低開後，跌幅逐步收窄，跌幅曾收窄至28點，高見25,896點，之後走勢再度向下，半日跌173點，半日報25,752點。午後恒指走勢繼續向下，跌幅再擴大，跌穿早市低位，一度最多跌316點，低見25,609點，最終跌245點，收報25,679點，成交2,623.33億元。國指跌111點，報8,644點；科指跌112點，報4,827點。
寧德時代（3750）以折讓7%，即每股628.20元配股，籌近392億元，股價跌6.88%，報629元，為表現最差藍籌。
科技股拖低大市，騰訊（700）跌1%，報473.8元；美團（3690）跌1.89%，報80.3元；京東（9618）跌1.45%，報115.3元；阿里巴巴（9988）跌2.84%，報126.5元；百度（9888）跌1.91%，報123.3元；小米（1810）跌3.79%，報29.92元；快手（1024）跌3.12%，報42.48元；網易（9999）升0.29%，報172.8元。
霍爾木茲海峽仍被封鎖，國際油價上升。石油股方面，中海油（883）升1.9%，報28.98元；中石油（857）升1.83%，報11.67元；中石化（386）跌0.65%，報4.59元。
滙控（005）升0.29%，報140.6元。
泡泡瑪特（9992）跌1.86%，報153.2元。