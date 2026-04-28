尖東6000呎地舖傳20萬招租　網民問瞓醒未兼憶往昔

電影《夜王》令不少見證香港夜總會夜夜笙歌黃金年代的人回憶尖沙咀東部繁盛畫面，惟該區近年被指人流不再及湧現吉舖，近日，一間位於尖東的地舖招租廣告在社交平台流傳，高達20萬的租金引發網民熱烈討論，有人直指「唔怪得越黎越多鋪頭執笠，做埋做埋送晒去交租」、「瞓醒未，今時今日尖東唔係往昔尖東，人影都唔多仲20萬租，離地離到X街」、「廿萬租金呢個時勢都冇乜可能有人接」。

現時租戶包括連鎖米線店 有網民周日(26日)於一個有關生意頂讓的Facebook群組分享一則招租廣告，涉及一個位於尖東的舖位。該舖位建築面積達6,148呎，廣告標榜適合飲食、零售等各行各業，「來去水，三相電，有廁所」，並「可申請煤氣」，月租開價20萬，惟註明「可商議」。據照片顯示，該地點的現時租戶包括連鎖米線店及茶餐廳等。

網民討論「尖東荒廢咗九世啦」 帖文引發網民討論，直言在現今市道下20萬天價月租根本難以負擔，加上尖東近年人流大減，質疑根本難回本，「唔怪得越嚟越多鋪頭執笠，做埋做埋送晒去交租」、「尖東死區仲有廿萬租金，兩萬都難做」、「尖東晚上9點後同死城有咩分別」、「瞓醒未，今時今日尖東唔係往昔尖東，人影都唔多仲20萬租，離地離到X街」、「尖東荒廢咗九世啦，你仲叫人做生意，即係叫人去死，抌錢落鹹水海」、「賣貴啲又冇得同大陸競爭，賣平啲就幫業主打工，香港啲租金幾時可以接近啲大陸，廿萬租金呢個時勢都冇乜可能有人接，四圍都係吉舖就知」、「尖東有足夠人流，嗰度嘅商場就唔使保留住八十年代風格啦」。