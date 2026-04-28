伊朗局勢｜杜拜朱古力熱潮遇上伊朗戰火　開心果價格創8年新高

在價格方面，市場數據機構Expana指，今年3月開心果價格已升至每磅4.57美元，為2018年以來最高水平，受「杜拜朱古力」帶動外，供應亦面臨壓力，包括美國、土耳其與伊朗等主要產地去年收成不如預期，加上伊朗受制國際裁與內部局勢不穩。

據英國《金融時報》引述美國農業部數據報道，伊朗為全球主要開心果生產國之一，產量約佔全球兩成，部分時間更占全球出口的25%至30%。但近期伊朗戰爭影響，使開心果的供應進一步收縮。

近年，開心果餡的「杜拜朱古力」在掀起風潮，帶動開心果需求急升。不過，隨著中東局勢影響全球供應鏈，「杜拜朱古力」熱潮與伊朗戰爭雙重影響下，帶動開心果價格至近8年高位。

尋找替代品 惟風味難以代替

此外，霍爾木茲海峽被封鎖亦加劇貿易壓力，影響能源與農產品等大宗商品運輸。為應對供應不穩，全球買家正加快尋找伊朗開心果的替代來源，如轉向美國市場。美國目前約占全球開心果產量四成，但美國出口商的庫存已大致售罄，短期內難以完全填補空缺。

不過，倫敦批發商Borna Foods行政總裁Heydaripour向《金融時報》表示，難以完全替代伊朗開心果，因其油脂含量較高，風味與烘焙表現優於其他產地的開心果。