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財經
出版：2026-Apr-28 13:45
更新：2026-Apr-28 15:22

香港迪士尼去年賺逾5億　已償還所有貸款　首實現「零貸款」

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香港迪士尼2025財年全年淨利潤為5.36億元。(李朗僑攝)

香港迪士尼2025財年全年淨利潤為5.36億元。(李朗僑攝)

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香港迪士尼2025財年全年淨利潤為5.36億元，收入為86.94億元，未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）為19.89億元。香港迪士尼提及，期內已向股東全數償還所有貸款，首次實現「零貸款」。

香港迪士尼表示，期內總入場人次為750萬，按年下跌2.6%，但賓客人均消費按年上升2%，創歷史新高。當中酒店業務持續靠穩，整體入住率增加6個百分點至79%。

香港迪士尼行政總裁施保添表示，過去一年香港的極端天氣對營運構成嚴峻考驗，去年樂園共面對15個颱風及5場黑雨，夏季營運幾乎每兩天便受天氣影響，「去年屬於天氣極端異常的一年」；加上宏觀經濟環境持續不確定，大大影響訪港旅客出行模式和到訪意欲，在此情況下，香港迪士尼的表現值得肯定。

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WhatsApp Image 2026 04 28 at 12.35.13 香港迪士尼提及，回顧過去20年的營運，造了合共342,100個就業機會。

就2026財年表現，施保添指，儘管目前財年僅過一半，園方對整體業務持樂觀態度。他又透露，今年6月將啟動彼思（Pixar）主題活動，自資擴建的彼思主題區預計於明年落成，以及漫威（Marvel）主題區擴建工程亦正進行中。

香港迪士尼提及，回顧過去20年的營運，香港迪士尼為香港帶來合共1,675 億元的增加本地生產總值，並為前線員工及旅遊業創造了合共342,100個就業機會。

施保添透露，今年6月將啟動彼思（Pixar）主題活動。(李朗僑攝) 施保添表示，過去一年香港的極端天氣對營運構成嚴峻考驗。(am730記者攝)
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