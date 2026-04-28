香港迪士尼去年賺逾5億　已償還所有貸款　首實現「零貸款」

香港迪士尼2025財年全年淨利潤為5.36億元，收入為86.94億元，未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）為19.89億元。香港迪士尼提及，期內已向股東全數償還所有貸款，首次實現「零貸款」。

香港迪士尼表示，期內總入場人次為750萬，按年下跌2.6%，但賓客人均消費按年上升2%，創歷史新高。當中酒店業務持續靠穩，整體入住率增加6個百分點至79%。

香港迪士尼行政總裁施保添表示，過去一年香港的極端天氣對營運構成嚴峻考驗，去年樂園共面對15個颱風及5場黑雨，夏季營運幾乎每兩天便受天氣影響，「去年屬於天氣極端異常的一年」；加上宏觀經濟環境持續不確定，大大影響訪港旅客出行模式和到訪意欲，在此情況下，香港迪士尼的表現值得肯定。