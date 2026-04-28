據報新增用戶及收入未達標，OpenAI上市計劃再添變數。

美國AI龍頭公司OpenAI上市或添變數！「華爾街日報」引述消息報道指，OpenAI財務長SarahFriar向公司高層表達憂慮，指ChatGPT的成長在去年年底放緩，未能實現其內部「年底人工智慧聊天機器人每周活躍用戶達到10億」的目標，未來恐怕難維持其龐大的數據中心支出。SarahFriar認為，OpenAI內部控管機制尚未完善，目前仍未具備符合上市公司嚴格資訊揭露標準的條件。

報道又指，OpenAI同時面臨用戶流失的問題，除Google旗下Gemini強勢崛起外，公司在程式碼和企業市場亦被Anthropic搶佔先機，未能實現多個月度收入目標。公司行政總裁Sam Altman曾指出，增長最大瓶頸是算力不足，為此公司於過去數年透過多宗併購以加強算力，不過此舉亦令OpenAI背負高達6,000億美元的未來支出。

此外，馬斯克與OpenAI的官司亦在27日於加州奧克蘭聯邦法院開庭審理，馬斯克指控Sam Altman及其他OpenAI高層將公司轉型為營利企業是違法行為，與最初定位為慈善機構，以創造「造福人類」的人工智慧，沒有股東壓力和獲利考量的出發點不同。依據判決結果，相信亦會對OpenAI未來發展造成關鍵影響。