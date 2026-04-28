官媒：禁止Meta收購Manus是合法必要的決定

環球時報稱，該收購最大的疑點在於，Manus作為一家依靠中國工程師和基礎設施環境發展起來的人工智能（AI）公司，在獲得美國投資後突然與中國元素進行「切割」，當時業界就有不少聲音認為這可能是一次逃避管制的「洗澡式出海」。此外，這一併購案也引發了「併購式招聘」的質疑，認為併購的主要估值指標是人和團隊。

官媒環球時報周二（28日）發表社評表示，禁止Meta收購Manus的決定合理、合法、必要，既是中國政府履行監管職責的體現，也符合國際社會在戰略技術領域加強安全審查的通行做法。

Meta宣布收購Manus時，Manus已經成為「新加坡公司」。環球時報提及，中方是否有權干預收購案，核心不在於該公司當前的注冊地或運營團隊所在地，而是在於其技術、人才、數據與中國的關聯性，以及交易是否可能危害中國的產業安全與發展利益。

環球時報：絕非意味中國收緊營商環境

環球時報強調，叫停收購絕非意味中國營商環境收緊，中方持續優化外商投資，2024年以來多次縮減負面清單，服務業、高端製造業的外資准入持續放寬。

《紐約時報》早前報道，國家發展改革委員會曾召集Meta與Manus高層開會，就該筆於交易表達關切。知情人士透露，中國官方的具體措施目前仍不明確，但傳出包括限制Manus高管出境前往新加坡。