平保首季純利250.22億幣，按年下跌7.4%，新業務價值按年增2%。

中國平安(2318)公布首季業績。期內，集團錄營業收入2384.77億人民幣(下同)，按年跌7.1%；純利250.22億元，按年下跌7.4%；壽險及健康險業務營運利潤296.96億元，按年增長6.4%；新業務價值155.74億元，按年增長20.8%；基本每股收益1.43元。

期內，集團壽險及健康險業務保持增長態勢，營運利潤296.96億元，按年增長6.4%；新業務價值155.74億元，按年增長20.8%。銀保渠道、社區金融服務及其他等渠道對平安壽險新業務價值的貢獻佔比按年提升6.8個百分點。

財產保險方面，平安產險原保險保費收入909.51億元，按年增長6.8%；保險服務收入843.34億元，按年增長3.9%；整體綜合成本率95.8%，按年優化0.8個百分點。新能源車險原保險保費收入按年提升16.1%，承保盈利水平保持穩定。