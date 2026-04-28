時代雜誌公布十大最具影響力AI企業 美國6間、中國3間企業上榜

時代雜誌(TIME)公布「2026年十大最具影響力AI企業」，其中有美國有6間科企上榜，分別為亞馬遜、OpenAI、Alphabet、Meta、Anthropic、Mistral及Hugging Face。而中國則有有字節跳動、智譜(2513)及阿里巴巴(9988)上榜。 時代雜誌表示，作為TikTok母企，字節跳動已轉型為一家以人工智慧為核心的科技巨頭，其產品涵蓋聊天機器人、圖像和視訊生成以及雲端基礎設施等領域。公司旗下人工智能助手豆包。豆寶的周活躍用戶已超過1.55億，公司在二級市場交易中估值超過5500億美元。根據報道，公司去年資本支出預算逾200億美元，其中大部分將用於人工智慧基礎設施建設。另外，公司計劃今年斥資140億美元(約1092億港元)向輝達採購晶片。

智譜方面，時代雜誌認為若DeepSeek證明了中國企業無需數十億美元的外部投資就能打造前沿人工智能，智譜AI則證明了公司不需要西方晶片。公司由清華大學的研究人員於2019年創立，今年1月在港交所(388)掛牌，並在其後發布了GLM-5模型，這是一款擁有7440億參數、完全基於華為處理器訓練的模型。在部分基準測試中超越了Gemini 3 Pro等競爭對手，部分任務能力接近Claude Opus 4.5和OpenAI的GPT-5.2。其模型目前已為來自218個國家和地區的超過400萬企業用戶和開發者提供支援。 阿里巴巴方面，時代雜誌介紹指，阿里巴巴以不到3年時間成為開源人工智能領域領導者，其Qwen系列累計下載量突破10億次，衍生出超過20萬個模型，為全球最受歡迎的開源模型之一。公司目前正擴展其雲端運算基礎設施，自主研發人工智能晶片和而向消費者的應用，並向企業客戶銷售其模型的代理式託管版本，阿里巴巴首席執行官及吳泳銘表示，公司未來5年的目標是在雲端運算及AI外部收入方面合共累計將逾1000億美元的收入。