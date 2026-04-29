比亞迪季績 大倒退五成

比亞迪上季毛利率約或按年少約1.3個百分點。(資料圖片)

比亞迪(1211)季績大倒退！集團昨公布，上季股東應佔盈利40.85億元(人民幣，下同)，按年大減55.4%；收入亦下挫11.8%，至1,502.25億元，每股盈利0.448元。另外，同系的比亞迪電子(285)上季純利亦大挫95.5%，至僅賺2,783萬元。兩股均表示，盈利大倒退是受累匯率波動產生的巨額匯兌損失。

比亞迪上季營業成本1,219.7億元，意味毛利率約18.8%，按年少約1.3個百分點。另外，集團上季開發支出82.85億元，大升38.8%；研發費用113.4億元，少約兩成；融資需求增加下，截至上季底止短期借款亦大升72.3%，至662.96億元。