比亞迪季績 大倒退五成

比亞迪(1211)季績大倒退！集團昨公布，上季股東應佔盈利40.85億元(人民幣，下同)，按年大減55.4%；收入亦下挫11.8%，至1,502.25億元，每股盈利0.448元。另外，同系的比亞迪電子(285)上季純利亦大挫95.5%，至僅賺2,783萬元。兩股均表示，盈利大倒退是受累匯率波動產生的巨額匯兌損失。
比亞迪上季營業成本1,219.7億元，意味毛利率約18.8%，按年少約1.3個百分點。另外，集團上季開發支出82.85億元，大升38.8%；研發費用113.4億元，少約兩成；融資需求增加下，截至上季底止短期借款亦大升72.3%，至662.96億元。
匯兌錄巨額虧損
集團上季匯率變動對現金及現金等價物的影響錄5.89億元損失，去年同期為盈利1.2億元，財務費用亦大幅推高至約21億元，較去年同期的-19.1億元，大幅逆轉約40億元。
比亞迪昨放榜前走低，收跌2.2%，報103.7港元，累計本月反覆跌近2%。
比亞迪電子少賺96%
至於比亞迪電子上季營業額381.83億元，多3.5%，每股盈利0.01元。除匯兌損，集團指產品結構變化也一定程度上影響了整體毛利率和利潤水平。比亞迪電子昨收報26.24港元，大挫5.2%。
平保純利減7.4%
另外，中國平安保險(2318)首季營業收入錄2,384.77億，跌7.1%；純利250.22億元，減7.4%；基本每股收益1.43元。集團期內壽險及健康險業務營運利潤296.96億元，增長6.4%；新業務價值155.74億元，多20.8%。平安銀行方面，上季營業收入352.77億元，多4.7%；淨利潤145.23億元，升3%。