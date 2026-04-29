恒生指數期結日升427點 企穩兩萬六 百度逆市跌逾2%(更新)

市場觀望聯儲局議息結果，美國三大指數向下。恒指兩日累跌近300點後反彈，今日（29日）期結日，高開162點，報25,842點。恒指高開後，走勢反覆向上，半日升330點，報26,010點，升穿二萬六。恒指午後進一步向上，略為升穿早市高位，一度最多升453點，高見26,132點，最終升432點，收報26,111點，以接近全日高位收市，成交2,582.81億元。國指升160點，報8,805點；科指升82點，報4,910點。

比亞迪（1211）上季股東應佔盈利40.85億元人民幣，按年大減55.4%，股價升4.44%，報108.3元；同系的比亞迪電子（285）上季純利亦大挫95.5%，僅賺2,783萬元，股價升1.37%，報26.6元。