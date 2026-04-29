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財經
出版：2026-Apr-29 10:18
更新：2026-Apr-29 16:22

恒生指數期結日升427點　企穩兩萬六　百度逆市跌逾2%(更新)

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恒生指數高開162點，報25,842點。(資料圖片)

恒生指數高開162點，報25,842點。(資料圖片)

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恒生指數期結日升427點　企穩兩萬六　百度逆市跌逾2%(更新)

市場觀望聯儲局議息結果，美國三大指數向下。恒指兩日累跌近300點後反彈，今日（29日）期結日，高開162點，報25,842點。恒指高開後，走勢反覆向上，半日升330點，報26,010點，升穿二萬六。恒指午後進一步向上，略為升穿早市高位，一度最多升453點，高見26,132點，最終升432點，收報26,111點，以接近全日高位收市，成交2,582.81億元。國指升160點，報8,805點；科指升82點，報4,910點。

比亞迪（1211）上季股東應佔盈利40.85億元人民幣，按年大減55.4%，股價升4.44%，報108.3元；同系的比亞迪電子（285）上季純利亦大挫95.5%，僅賺2,783萬元，股價升1.37%，報26.6元。

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科技股個別發展，騰訊（700）升1.14%，報479.2元；美團（3690）升3.55%，報83.15元；京東（9618）升1.91%，報117.5元；阿里巴巴（9988）升3.24%，報130.6元；百度（9888）跌2.76%，報119.9元；小米（1810）升0.74%，報30.14元；快手（1024）升2.93%，報43.52元；網易（9999）升1.27%，報175元。

霍爾木茲海峽仍被封鎖，國際油價仍高企。石油股方面，中海油（883）升1.38%，報29.38元；中石油（857）升2.66%，報11.98元；中石化（386）升2.4%，報4.7元。

滙控（005）升0.28%，報141元。

泡泡瑪特（9992）升2.35%，報156.8元。

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