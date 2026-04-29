恒生指數半日升330點　升穿兩萬六　百度逆市跌逾2%(更新)

市場觀望聯儲局議息結果，美國三大指數向下。恒指兩日累跌近300點後反彈，今日（29日）期結日，高開162點，報25,842點。恒指高開後，走勢反覆向上，半日升330點，報26,010點，升穿二萬六，成交1,330.86億元。國指升122點，報8,767點；科指升52點，報4,879點。

比亞迪（1211）上季股東應佔盈利40.85億元人民幣，按年大減55.4%，股價升2.6%，報106.4元；同系的比亞迪電子（285）上季純利亦大挫95.5%，僅賺2,783萬元，股價跌1.22%，報25.92元。

科技股個別發展，騰訊（700）升0.72%，報477.2元；美團（3690）升3.18%，報82.85元；京東（9618）升1.65%，報117.2元；阿里巴巴（9988）升2.53%，報129.7元；百度（9888）跌2.11%，報120.7元；小米（1810）升0.74%，報30.14元；快手（1024）升1.7%，報43元；網易（9999）升0.98%，報174.5元。