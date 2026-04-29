伊朗局勢｜油價仍高企　世銀警告今年能源價格或急升24%

中東局勢未明朗，國際油價仍然高企，當中紐約期油逼近在每桶100美元水平。世界銀行在最新發布的《大宗商品市場展望》中表示，即使中東戰爭造成的最嚴重破壞在5月結束，仍預料今年能源價格或急升24%，達到4年前俄烏戰爭以來最高水平。
油價方面，布蘭特期油在周四（29日）亞洲交易時段徘徊在每桶100美元水平，曾高見每桶105.14美元，之後回落在每桶103美元水平，較早時每桶報103.79美元，跌0.6%；紐約期油在周四亞洲交易時段亦曾升穿每桶100美元，之後徘徊在每桶99美元水平，較早時每桶報99.11美元，跌0.8%。
報告顯示，布蘭特期油價格在4月中旬仍較年初高出50%以上，預計今年布油平均價將達到每桶86美元，較去年的69美元大幅上升。若關鍵的石油和天然氣設施遭破壞，以及出口量恢復緩慢，今年布油均價可能高達115美元。
報告又提及，由於能源和化肥價格急升，以及幾種主要金屬價格都創新高，基準預測顯示，今年大宗商品價格整體將上升16%。
世界銀行表示，中東戰爭正以層層疊加的方式衝擊全球經濟，首先是能源價格上升，然後是食品價格上漲，之後是通脹升溫，將帶動利率上升，令債務成本更高，對最貧困國家的打擊最大。