伊朗局勢｜油價仍高企　世銀警告今年能源價格或急升24%

中東局勢未明朗，國際油價仍然高企，當中紐約期油逼近在每桶100美元水平。世界銀行在最新發布的《大宗商品市場展望》中表示，即使中東戰爭造成的最嚴重破壞在5月結束，仍預料今年能源價格或急升24%，達到4年前俄烏戰爭以來最高水平。

油價方面，布蘭特期油在周四（29日）亞洲交易時段徘徊在每桶100美元水平，曾高見每桶105.14美元，之後回落在每桶103美元水平，較早時每桶報103.79美元，跌0.6%；紐約期油在周四亞洲交易時段亦曾升穿每桶100美元，之後徘徊在每桶99美元水平，較早時每桶報99.11美元，跌0.8%。