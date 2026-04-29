HashKey Cloud加入XDC Network　作為機構級主節點驗證者 推動貿易金融、RWA代幣化及跨境支付市場

HashKey Cloud與XDC Network簽署合作協議，標誌著HashKey Cloud 在貿易金融與 RWA代幣化領域的企業級區塊鏈領域中邁出了關鍵一步。（圖右起HashKey鏈上事業群首席執行官李晨和XDC Network亞洲區負責人陳善龍）

香港證監會早前已發通函，考慮容許獲認可的代幣化產品在二級市場供香港公眾買賣，意味散戶可透過持牌的虛擬資產交易平台進行代幣化 交易，使香港正式成為全球首個為代幣化認可投資產品提供清晰二級市場交易機制與完整監管框架的市場。今年四月，虛擬資產集團 HashKey Group 旗下 HashKey Cloud 宣布加入區塊鏈金融平台 XDC Network，成為其機構級主節點驗證者之一，以協助處理交易及維持系統運作。雙方認為，今次合作反映香港企業正積極布局新一代數碼金融市場，並由交易平台進一步延伸至底層基建與現實世界資產（RWA）代幣化生態。

在香港近年積極推動Web3及數字資產政策的背景下，具牌照及合規能力的平台，正尋求由交易撮合者升級為金融科技基建供應者。HashKey OTC首席執行官鄭怡和表示，對HashKey Cloud而言，選擇區塊鏈基建夥伴必須審慎，而XDC Network在金融貿易及資產代幣化領域具深厚經驗，自然成為合適的合作選擇。他表示，市場未來最重要是合規合法，而HashKey希望協助傳統企業進入Web3及虛擬資產市場，並透過技術賦能，令交易流程變得更快、更方便。

黃金代幣化需求升溫 兆美元市場受關注

近期全球金價波動及避險需求升溫，亦帶動黃金代幣化市場交易熱度上升，由2025年2月至2026年2月，相關市場價值錄得倍數增長，規模已達數十億美元，長遠發展空間更可望以兆美元計。鄭怡和認為，RWA代幣化是下一個階段的焦點將由短期美債逐步擴展至黃金、大宗商品、私募信貸及跨境應收賬款等資產類別，而香港憑藉監管制度完善及國際金融中心地位，有望成為亞洲主要試驗場。

合規合法是市場關鍵

對於今次與 HashKey 的合作，XDC Network亞洲區負責人陳善龍表示，是次合作可提升平台的可信性，預計將吸引更多金融機構及政府部門採用其技術方案。

近年香港積極發展Web3及虛擬資產產業，業界普遍認為，市場競爭重心已從單純的「交易平台」轉向「金融科技基建」的穩定性與合規性。今次HashKey參與底層系統運作，不僅是技術層面的協作，更反映出企業在全球數位金融市場中，由應用層滲透至基建層、積極爭取戰略主導權的決心。