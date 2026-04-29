Pokémon卡｜遊戲卡牌掀炒風　一張卡可破億元　拆解鑑定卡牌服務市場

為卡牌提供保管庫服務公司Grade10，其發言人向《am730》表示，近年來TCG市場發生改變，由過往主要為TCG玩家為主，到現在多了「街客」。發言人又指，由於TCG市場的價格透明，以及流通性，吸引「街客」加入。

Lawrence補充，部分較難取得滿分鑑定的卡牌，亦會有較高的價格。他指，一般英文版Pokémon卡較難取得滿分鑑定，所以「PSA 10分」的英文版Pokémon卡會比較貴。

第三方卡牌鑑定公司，如PSA、BGS等，專門為卡片的狀況、品質進行評級。經過鑑定的卡牌會再升值，以上述「梵高比卡超」此卡為例，在二手平台Carousell搜尋，獲PSA評為10分的售價為逾20,000元，評為9分售價則是7,500元；而未經鑑定的「梵高比卡超」售價只有6,300元，可見經鑑定的卡牌會升值。 Grade10發言人表示，在香港有2種方法把卡牌送到鑑定公司，一是自行寄予鑑定公司，另一是由卡舖代寄予鑑定公司。她提及，部分卡舖亦提供諮詢服務，讓客人了解卡牌是否值得鑑定。

Pokémon卡｜鑑定公司服務按卡價收費 Lawrence表示，現時將卡牌交給PSA鑑定，需時半年，即使加錢加快送予PSA，仍需一個月時間。他提及鑑定公司是以卡牌的價值來收費。以PSA為例，若卡牌價值低於500美元（約3,920港元），鑑定收費最低為24.99美元（約196港元），若經鑑定後，發現卡牌價值高於500美元，收費增至64.99美元（約510港元），則需要補回差價。

Pokémon卡｜放售途徑多市價透明 在放售卡牌方面，Lawrence表示，在香港有多個途徑放售卡牌，包括賣給卡舖、Carousell或者在WhatsApp群組上放售。Lawrence補充，亦可以選擇在卡舖寄賣，但卡舖會收取費用。他以在HobbyX寄賣作例子，當顧客成功售出時，才收取手續費。

對於卡牌的市價，Grade10發言人指，TCG市場的價格透明，可以在不同網站上了解市價，例如Pricecharting、Pokecolor等網站。她又提及，當中PSA的官網亦能查閱卡牌的市價，以及近期交易的價格，甚至顯示該卡被PSA鑑定的數量。

Post Malone buying the 1/1 One Ring Magic The Gathering card valued at $2 million+ is the coolest nerd thing of all time pic.twitter.com/Nr5ssJky4Q — Jake Lucky (@JakeSucky) August 2, 2023