查理斯三世晤美科企領袖 笑稱貝佐斯、庫克、黃仁勳等人為「致命競爭對手」

英國國王查理斯三世正於美國進行國事訪問，並與眾多美國科技界領袖展開會面，其中包括亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯、蘋果(Apple)執行長庫克、英偉達(NVIDIA)執行長黃仁勳、超微(AMD)執行長蘇姿丰等。眾人就新創企業面臨的挑戰以及英國如何打造全球科技重鎮進行對談。期間，查理斯三世稱在座一眾美國科技界領袖彼此之間為「致命競爭對手」，引發眾人一陣笑聲。
查理斯三世嘆：初創企業陷「死亡之谷」
查理斯三世表示，初創企業往往會在起步時陷入資金困難，不少由大學研究轉化的初創企業都因此陷入「死亡之谷」，即新創公司在產品上市前，因營收低迷、資金耗盡導致的高風險存活期。
對此，貝佐斯亦回憶起自己1995年創辦亞馬遜時的心路歷程，指他為了籌集100萬美元，一度只能以5萬美元為單位四處奔走，更曾遭到40名投資者拒絕。黃仁勳則表示，AI與量子機器人領域充滿巨大機會，行業需要的是充滿活力的創投生態系和新創文化。
稱在場眾人皆為「致命競爭對手」
會面期間，查理斯三世掃視在場高層並稱眾人皆是「致命的競爭對手」，黃仁勳隨即開玩笑回應表示：「不一定要有人死掉」，查理斯三世則反問：「真的嗎？」，引發全場哄堂大笑。
據了解，是次會面早在美國總統特朗普去年9月訪問英國時已經落實，包括微軟、英偉達、谷歌和OpenAI在內的多家公司承諾在未來幾年內向英國投資310億英鎊，用於人工智慧、量子計算和民用核能領域。