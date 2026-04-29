查理斯三世晤美科企領袖 笑稱貝佐斯、庫克、黃仁勳等人為「致命競爭對手」

英國國王查理斯三世正於美國進行國事訪問，並與眾多美國科技界領袖展開會面，其中包括亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯、蘋果(Apple)執行長庫克、英偉達(NVIDIA)執行長黃仁勳、超微(AMD)執行長蘇姿丰等。眾人就新創企業面臨的挑戰以及英國如何打造全球科技重鎮進行對談。期間，查理斯三世稱在座一眾美國科技界領袖彼此之間為「致命競爭對手」，引發眾人一陣笑聲。

查理斯三世嘆：初創企業陷「死亡之谷」

查理斯三世表示，初創企業往往會在起步時陷入資金困難，不少由大學研究轉化的初創企業都因此陷入「死亡之谷」，即新創公司在產品上市前，因營收低迷、資金耗盡導致的高風險存活期。