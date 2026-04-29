OpenAI訴訟案 馬斯克上庭作供 揭與Google創辦人反面過程

OpenAI訴訟案，馬斯克在當地周二時間被傳召上庭。(路透社)

OpenAI訴訟案繼續審理，馬斯克於當地周二(28日)時間被傳召上庭，在長達約兩小時的作供當中，馬斯克揭開自己創辦OpenAI的原因，以及與Google創辦人Larry Page的反面過程。

馬斯克表示，自己創立 OpenAI 的主因是由於Larry Page對人工智能的危險性不夠重視。在一次對話中，馬斯克曾向對方提出人工智能可能毀滅人類的觀點，然而Larry Page對此不以為然，認為只要人工智能本身能夠存活就「沒問題」。

其後在2015年的生日派對上，Larry Page當眾指責馬斯克為「物種歧視者」，認為他偏袒人類而非電腦。馬斯克認為對方的想法「非常瘋狂」，因此決定成立OpenAI，以非牟利組織的方式來開發AI，以抗衡Google。