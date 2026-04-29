OpenAI訴訟案 馬斯克上庭作供 揭與Google創辦人反面過程

OpenAI訴訟案繼續審理，馬斯克於當地周二(28日)時間被傳召上庭，在長達約兩小時的作供當中，馬斯克揭開自己創辦OpenAI的原因，以及與Google創辦人Larry Page的反面過程。
馬斯克表示，自己創立 OpenAI 的主因是由於Larry Page對人工智能的危險性不夠重視。在一次對話中，馬斯克曾向對方提出人工智能可能毀滅人類的觀點，然而Larry Page對此不以為然，認為只要人工智能本身能夠存活就「沒問題」。
其後在2015年的生日派對上，Larry Page當眾指責馬斯克為「物種歧視者」，認為他偏袒人類而非電腦。馬斯克認為對方的想法「非常瘋狂」，因此決定成立OpenAI，以非牟利組織的方式來開發AI，以抗衡Google。
馬斯克又指，自己拒絕了OpenAI提供的股權激勵獎賞，認為非牟利組織不以營利為目的，持有股權沒有任何意義。
二人曾入選「商界最佳摯友」名單
馬斯克與Larry Page二人關係曾經極為密切，更在2016年入選「Fortune」雜誌的「商界最佳摯友」名單。馬斯克更經常在Larry Page的家中借宿。Larry Page曾表示，自己寧願將所有錢捐給馬斯克也不願捐給慈善機構。
然而，二人的友誼在OpenAI創立後戛然而止。當時，馬斯克從Google挖角「AI業界大佬」Ilya Sutskever，後者後來成為了OpenAI首席科學家。對此Larry Page感到自己被背叛，並與馬斯克斷絕了所有聯繫。