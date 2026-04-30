新股帶挈 港交所多賺27% 季績創新高

港交所(388)交出亮麗季績！集團昨公布截至3月底止首季收入按年升20%，至82.03億元；純利51.88億元，升27%，兩者均創季度歷史新高，主要受惠新股市場活躍。市場普遍對港交所季績感驚喜，預期股價將會有正面反應。對於市場關注新上市公司質素，港交所主席唐家成強調，上市公司質素為市場根本，集團絕對不會放寬。 港交所昨放榜後股價直線抽高，收報419.8元，升約3%。 上季港股每日平均成交額2,767億元，升14%；滬股通及深股通日均成交更大升70%，至3,241億元人民幣，港股通則升11%，至1,225億元。在新股活躍下，上季聯交所上市費大升34%，至5.47億元；結算及交收費亦升33%，至21.15億元。

集資額增6倍 申請3個月多25% 集團上季新股穩居全球第一，共有40家公司上市，總集資額達1,104億元，集資額是去年第一季的近6倍。另外，正在處理的新股上市申請達431宗，較去年底多25%。集團行政總裁陳翊庭表示，香港新股市場仍然保持著強勁的勢頭，優質公司紛紛遞交上市申請，持續鞏固創新企業首選融資平台的地位。 高盛：盈利較市場預期高11% 高盛報告指，港交所上季每股盈利較該行及市場預期的高11%，集團交易及非交易線均表現強勁，並維持其「買入」評級，目標價528元，潛在升幅約26%。

唐家成強調不放寬上市質素 港交所昨舉行股東周年大會，對於早前證監會要求銀行及投行等保薦人在新股上市申請中履行「把關者」責任的做法，唐家成指港交所表示相當歡迎，強調不會放寬上市公司質素，因為一旦投資者失去信心，市場亦不會存在。另外，有股東問及港交所對Polymarket和Kalshi等預測市場的看法，陳翊庭表示，集團致力推動產品多元化，惟考慮到預測市場的性質與賭博較接近，港交所作為證券交易所，會著重於股票證券交易。