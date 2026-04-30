恒生指數半日跌322點　網易逆市升逾2%(更新)

美聯儲宣布維持利率不變，符合市場預期，美國三大指數向下。恒指今早（30日）低開103點，報26,008點。恒指低開後，走勢向下，跌幅不斷擴大，擴大至逾300點，曾跌376點，低見25,735點，半日跌321點，報25790點，成交1,565.85億元。國指跌112點，報8,693點；科指跌48點，報4,862點。

科技股普遍向下，騰訊（700）跌3.01%，報464.8元；美團（3690）跌0.72%，報82.55元；京東（9618）跌1.28%，報116元；阿里巴巴（9988）跌3.22%，報126.4元；百度（9888）跌1.59%，報118元；小米（1810）跌3.72%，報29.02元；快手（1024）跌1.93%，報42.68元；網易（9999）逆市升2.23%，報178.9元。