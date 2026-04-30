恒生指數跌335點　網易逆市升逾2%　渣打績後升近2%(更新)

美聯儲宣布維持利率不變，符合市場預期，美國三大指數向下。港股在4月最後一個交易日，恒指今早（30日）低開103點，報26,008點。恒指低開後，走勢向下，跌幅不斷擴大，擴大至逾300點，半日跌321點，報25,790點。恒指午後走勢繼續向下，曾跌至早市低位，跌377點，低見25,734點，之後維持約300點跌幅，最終跌335點，收報25,776點，成交2,915.53億元。國指跌123點，報8,681點；科指跌38點，報4,871點。

科技股普遍向下，騰訊（700）跌2.38%，報467.8元；美團（3690）升0.12%，報83.25元；京東（9618）跌1.02%，報116.3元；阿里巴巴（9988）跌3.52%，報126元；百度（9888）跌1%，報118.7元；小米（1810）跌3.72%，報29.02元；快手（1024）跌1.43%，報42.9元；網易（9999）逆市升2.29%，報179元。