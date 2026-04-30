美國發現大型鋰礦值650億美元　足以取代328年入口量

美國地質學界近日宣布，在阿帕拉契山脈（Appalachian Mountains）地下發現一處價值約650億美元的大型鋰礦

根據美國地質調查局（USGS）研究，該地區蘊藏約250萬公噸鋰資源，主要分布於卡羅萊納州、緬因州及新罕布什爾州一帶。鋰為製造鋰電池的重要原料，廣泛應用於智能手機、手提電腦、電動車及航空材料等領域。

美國地質學界近日宣布，在阿帕拉契山脈（Appalachian Mountains）地下發現一處價值約650億美元（約5,093億港元）的大型鋰礦資源，儲量規模驚人，預計足以支撐美國長達328年的鋰入口量，對能源安全方面具有重大意義。

研究指出，這批鋰資源可支援約1.3億輛電動車運行，或製造1800億部手提電腦，甚至可供應約5000億部手機，顯示其潛在經濟與能源價值極為龐大。

目前澳洲中國主導鋰供應

目前美國近一半鋰需求仰賴進口，而全球鋰供應主要由澳洲與中國主導。此項新發現有望大幅降低對外依賴，並重塑全球鋰供應版圖。

美國地質調查局表示，這些鋰礦形成於約2.5億年前的地殼運動，當時大陸碰撞形成盤古大陸（Pangea），高溫高壓環境促使富含鋰的岩漿生成，最終形成現今的鋰礦礦床。研究團隊透過地質圖、地球化學分析與模擬技術，辨識出18個富含鋰的潛在區域。

隨著全球對電動車與儲能技術需求快速成長，鋰的重要性持續提升。專家指出，此次發現不僅可能讓美國重新爭奪鋰產業的話語權，並將在能源轉型與供應鏈安全方面帶來重大改變。