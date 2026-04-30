據報泡泡瑪特3月美國銷售額按年大跌45%

泡泡瑪特（9992）早前公布2025年全年業績，旗下「The Monsters」系列，佔公司總收入38.1%。市場關注泡泡瑪特靠Labubu等「The Monsters」系列產品撐起公司收入。據彭博報道，泡泡瑪特在美國銷售急劇放緩，亦反映該公司難以擺脫對Labubu的依賴。
根據追蹤信用卡和借記卡交易的Bloomberg Second Measure，3月泡泡瑪特在美國的銷售額按年下降45%，扭轉2月升41%、1月升1.3倍的增長勢頭。
報道指，3月銷售額由升轉跌的原因或包括泡泡瑪特在今年首兩個月推出的新產品，以及促銷活動較3月份更多。
報道提及，銷售額下滑仍然意義重大，因為美國已成為泡泡瑪特最重要的海外市場，去年貢獻約68.1億元人民幣的收入，佔比從前一年的5.5%飆升至18%，而泡泡瑪特在美國爆發式成功是因為Labubu。
分析師料全年收入遜預測
Sanford C Bernstein消費分析師Melinda Hu稱，上述銷售數據顯示消費者的需求正在消退，如果持續下去，可能會拖累泡泡瑪特的整體增長。她預料，泡泡瑪特2026年收入增長16%，遜於泡泡瑪特董事長王寧上月在電話會議預測的至少增長20%。