據報泡泡瑪特3月美國銷售額按年大跌45%

據彭博報道，泡泡瑪特3月在美國的銷售額按年下降45%。(資料圖片)

泡泡瑪特（9992）早前公布2025年全年業績，旗下「The Monsters」系列，佔公司總收入38.1%。市場關注泡泡瑪特靠Labubu等「The Monsters」系列產品撐起公司收入。據彭博報道，泡泡瑪特在美國銷售急劇放緩，亦反映該公司難以擺脫對Labubu的依賴。

根據追蹤信用卡和借記卡交易的Bloomberg Second Measure，3月泡泡瑪特在美國的銷售額按年下降45%，扭轉2月升41%、1月升1.3倍的增長勢頭。

報道指，3月銷售額由升轉跌的原因或包括泡泡瑪特在今年首兩個月推出的新產品，以及促銷活動較3月份更多。