螞蟻國際支付服務觸及20億消費者　日均交易超2000萬宗

螞蟻國際近日表示，其全球支付和商業數字化網絡為全球超過1.5億商戶連接超過20億消費者，日均交易筆數超2,000萬。
螞蟻國際指，其全球支付服務已覆蓋220多個市場，支持300多種支付方式，涵蓋銀行卡組織、移動支付合作夥伴和國家二維碼（QR code）系統。Alipay+是全球最大的電子錢包合作網絡。螞蟻國際為從事跨境貿易的中小企業管理的全球賬戶數量已位居全球首位。
螞蟻國際表示，公司持續在東南亞、拉美和中東等新興市場推進牌照申請與戰略合作，包括與越南國家支付公司（NAPAS）合作推出跨境二維碼支付服務，亦與胡志明市政府合作共建金融科技中心，與沙特阿拉伯中央銀行（SAMA）及沙特國家支付系統mada合作，計劃今年推出Alipay+跨境二維碼支付服務。
螞蟻國際又宣布發布全球首個專為移動AI商業設計的開源智能體支付框架Agentic Mobile Protocol（AMP），助力AI商業發展。該協議支持AIOps（智能運維）原生的智能體支付集成，涵蓋移動服務，包括電子錢包、銀行App、超級應用以及從手機到可穿戴設備的各類移動終端。
螞蟻國際首席執行官楊鵬表示，螞蟻國際的金融互操作性與AI商業的新模式，為全球巨頭和中小商戶提供了強大工具，助力其增強業務韌性、拓寬收入來源。