螞蟻國際支付服務觸及20億消費者　日均交易超2000萬宗

螞蟻國際近日表示，其全球支付和商業數字化網絡為全球超過1.5億商戶連接超過20億消費者。

螞蟻國際近日表示，其全球支付和商業數字化網絡為全球超過1.5億商戶連接超過20億消費者，日均交易筆數超2,000萬。

螞蟻國際指，其全球支付服務已覆蓋220多個市場，支持300多種支付方式，涵蓋銀行卡組織、移動支付合作夥伴和國家二維碼（QR code）系統。Alipay+是全球最大的電子錢包合作網絡。螞蟻國際為從事跨境貿易的中小企業管理的全球賬戶數量已位居全球首位。

螞蟻國際表示，公司持續在東南亞、拉美和中東等新興市場推進牌照申請與戰略合作，包括與越南國家支付公司（NAPAS）合作推出跨境二維碼支付服務，亦與胡志明市政府合作共建金融科技中心，與沙特阿拉伯中央銀行（SAMA）及沙特國家支付系統mada合作，計劃今年推出Alipay+跨境二維碼支付服務。