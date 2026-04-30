伊朗局勢｜油價急升　布油升穿120美元　市場憂慮美國恢復攻擊

油價方面，布蘭特期油在周四（29日）亞洲交易時段突破每桶120美元水平，曾高見每桶126.41美元，之後回落在每桶120美元水平，較早時每桶報121.38美元，升2.8%；紐約期油在周四亞洲交易時段亦逼近每桶110美元，徘徊在每桶108美元水平，較早時每桶報107.94美元，升1%。

中東局勢未明朗，據報美國總統特朗普向幕僚表示，準備好美國長期封鎖霍爾木茲海峽。市場憂慮美國可能會恢復攻擊伊朗，引致伊朗反擊，使中東再次陷入動盪。國際油價升至伊朗戰爭以來高位，布蘭特期油曾一度高見每桶126美元。

據報美國中央司令部已請求「暗鷹」運往中東

據彭博報道，Axios引述知情人士報道，美國中央司令部已請求將「暗鷹」高超音速飛彈運往中東，以備對伊朗進行潛在打擊。特朗普早對Axios表示，在與德黑蘭達成解決核問題的協議前，他不會解除對伊朗港口的海上封鎖。

美國封鎖伊朗港口，伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）在社交媒體表示，雖然美國封鎖港口，但伊朗沒有原油庫存壓力，又直言封鎖行動唯一成果只有推高全球油價，將油價推升至每桶120美元以上，還預料油價將升至140美元。