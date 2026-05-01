Google亞馬遜宣布自研AI晶片「外銷」 與輝達直接競爭

AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）面臨挑戰！Google母公司Alphabet宣布將調整其AI晶片策略，擬將自研的TPU（張量處理單元）直接銷售給特定客戶，供其部署於自有資料中心。亞馬遜（Amazon）也宣布類似計劃，意味著2大科技巨頭，將不只再透過自家雲端，而是進一步踏足硬體供應市場。 根據《Yahoo Finance》等報道，Alphabet是在公司4月29日第一季財報電話會議中公布上述消息。就在不久前，Google發表第8代AI晶片TPU，包括用於AI訓練的TPU 8t，以及專注推論的TPU 8i。

Alphabet行政總裁Sundar Pichai 稱，隨著AI實驗室、資本市場機構與高效能運算對TPU的需求不斷增長，將開始向部分客戶提供可部署於其資料中心的TPU，以擴大目標市場。不過，Alphabet並未透露潛在客戶。 Alphabet Meta傳達成交易涉數十億美元 Alphabet本月初已與AI新創公司Anthropic簽署一項次世代TPU合作協議，預計自明年起逐步啟用。據報，Alphabet亦與Meta達成數十億美元的晶片交易。 面對Alphabet進一步進軍晶片市場，長期稱霸AI晶片領域的輝達，則基本上否認Alphabet的產品會削弱其領先地位。