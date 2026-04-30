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財經
出版：2026-Apr-30 17:32
更新：2026-Apr-30 17:32

京東暗諷「孤寒」　HKTVmall周末再推85折優惠　揚言平過超市價

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HKTVmall表示，將推出第二輪85折優惠。(資料圖片)

HKTVmall表示，將推出第二輪85折優惠。(資料圖片)

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香港科技探索（1137）旗下的HKTVmall公布，上周日（26日）的85折優惠大受歡迎，訂單交易額超過4,000萬，創周日新高。貫徹集團擅長打減價戰、無懼競爭的文化。HKTVmall表示，將推出第二輪85折優惠，兼且日日格價「鬥減價」，揚言要平過超市價。

HKTVmall表示，新一輪優惠期於5月2日及3日開始，顧客於 HKTVmall 訂購超市產品及個人護理產品滿299元，並輸入優惠碼「85PICKUP」，選擇於O2O門市或合作自取點等超過53個自取點取貨，即享85折優惠，涵蓋80萬款產品選擇，包括超市產品、個人護理、寵物食品、嬰兒奶、粉尿片等。

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HKTVmall表示，新一輪優惠期於5月2日及3日開始。

HKTVmall表示，新一輪優惠期於5月2日及3日開始。

京東暗諷HKTVmall「孤寒」

早前，京東在社交媒體暗諷HKTVmall，「賺咗香港人咁多年錢，竟然只係比85折？咁樣真係有啲『孤寒』」。京東提及，京東超市日日提供8折優惠，買滿100元即減20元，仲要買滿99元即可免運費。京東又直言，「安坐家中就享受到內地物價！」

雙方曾在去年3月隔空「口水戰」

事實上，京東在去年3月進軍香港時，已與HKTVmall有磨擦。當時王維基曾在社交媒體上表示，質疑京東港澳版App手機應用程式界面抄襲HKTVmall，掀起雙方隔空「口水戰」。京東隨即回擊，感謝王維基對集團關注，並表示進軍香港是希望將優惠帶給消費者，同時向王維基「下戰書」，揚言比拼誰對客戶更好；王維基則指無懼價格戰，「我哋喺競爭中長大，最鍾意競爭」，強調「扮低價係無用」，最重要貨真價實。

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