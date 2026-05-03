Estée Lauder擬擴大裁員至萬人　逾70%來自百貨櫃員

美妝保養巨頭「雅詩蘭黛」（Estée Lauder）1日上調年度盈利預期，並宣布擴大裁員規模，以加速推進更廣泛的重組計劃。該公司預計將於全球裁減9,000至1萬人，較先前預估的7,000人大幅增加，預估每年可節省約12億美元（約94億港元）的成本。

《路透社》報道，截至去年6月底的數據，雅詩蘭黛的全球員工總數約5.7萬，新的裁員目標相當於全球員工總數的17.5%。

併購以提振香水業務

在該公司執行長德拉法維里（Stéphane de La Faverie）推動「美妝重塑」（Beauty Reimagined）策略下，雅詩蘭黛大力進軍高端市場並努力精簡供應鏈，幫助其在包括中國和歐洲在內的奢侈品市場實現了季度銷售增長。