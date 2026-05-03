Estée Lauder擬擴大裁員至萬人　逾70%來自百貨櫃員

美妝保養巨頭「雅詩蘭黛」（Estée Lauder）1日上調年度盈利預期，並宣布擴大裁員規模，以加速推進更廣泛的重組計劃。該公司預計將於全球裁減9,000至1萬人，較先前預估的7,000人大幅增加，預估每年可節省約12億美元（約94億港元）的成本。
《路透社》報道，截至去年6月底的數據，雅詩蘭黛的全球員工總數約5.7萬，新的裁員目標相當於全球員工總數的17.5%。
併購以提振香水業務
在該公司執行長德拉法維里（Stéphane de La Faverie）推動「美妝重塑」（Beauty Reimagined）策略下，雅詩蘭黛大力進軍高端市場並努力精簡供應鏈，幫助其在包括中國和歐洲在內的奢侈品市場實現了季度銷售增長。
雅詩蘭黛正與高堤耶（Jean Paul Gaultier）的母公司、美妝時尚巨頭普伊格（Puig）進行併購談判，以在美國消費支出疲軟的情況下提振其香水業務。
重心轉向線上與專業零售
市場研究公司「eMarketer」分析師卡納維斯（Sky Canaves）指：「裁員計劃擴大的原因可能反映出在併購計劃下，雅詩蘭黛能在自身體系中進一步精簡人力，同時保留普伊格的員工。」
雅詩蘭黛表示，新增裁員中超過70%將來自百貨銷售職位的縮減，公司正將重心轉向成長速度更快的線上與專業零售，包括Ulta、Sephora、亞馬遜及TikTok Shop等平台。在此之際，外部環境仍充滿挑戰。近期的美伊戰爭波及杜拜與阿布扎比等地，衝擊奢侈品業成長快速的中東市場。
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