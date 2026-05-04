巴郡現金再破頂！ 巴菲特：市場賭性高 非理想投資環境

美國股神巴菲特旗下巴郡周六舉行股東會，去年底已退休的巴菲特繼續在會場亮相，並仍然成為焦點。市場關注巴郡今年首季現金儲備再創歷史新高，錄3,970億美元(約3.1萬億港元)，巴菲特在接受外媒訪問時透露端倪，直指市場的「賭博」熱情正處於高峰，而巴郡在投資時的猶豫在於市場價格過高，「這並不是我們理想的投資環境」。
股市是「附賭場的教堂」
現年95歲的巴菲特在訪問中將市場比喻為「一座附設賭場的教堂」，「人們可在教堂和賭場之間移動，教堂裡的人還是比賭場多，但賭場已經變得非常有吸引力。」他說，「如果你在買賣一日到期期權，那不是投資，也不是投機，那是賭博。」
巴菲特承認，對目前的投資環境並不滿意；不過他強調，集團擁有「正確的管理層」，可以選擇自己的時機，雖然巴郡有時看起來「甚麼都沒做」，但在其他時候其實「相當活躍」(quite active)。至於何時才是好時機，他指是「沒有人願意接電話」的時候，意味在市場價格回調時。
巴菲特在股東會上坐在董事席前排座位，為60年來首次沒有坐巴郡股東會的台上。他在會上要求股東向同在現場、即將卸任蘋果行政總裁的庫克(Tim Cook)鼓掌，稱他接任喬布斯(Steve Jobs)後的成就是美國管理史上奇蹟，同時盛讚其接任人阿貝爾(Greg Abel)是最佳人選。阿貝爾透露，他已將稅後1,500萬美元薪水用來購買巴郡股票，並計劃在任內每年都這樣做。
連續14個季度淨沽股票
按巴郡最新季績，上季營運利潤按年增長17.7%至113.46億美元，純利大增近1.2倍至101.1億美元。集團期內淨沽出股票，當中賣出241億美元，買入只有160億美元，為連續14個季度拋售股票，目前五大持倉股票分別為美國運通、蘋果、美國銀行、雪佛龍及可口可樂，全部共佔組合61%。