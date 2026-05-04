巴郡現金再破頂！ 巴菲特：市場賭性高 非理想投資環境

美國股神巴菲特旗下巴郡周六舉行股東會，去年底已退休的巴菲特繼續在會場亮相，並仍然成為焦點。市場關注巴郡今年首季現金儲備再創歷史新高，錄3,970億美元(約3.1萬億港元)，巴菲特在接受外媒訪問時透露端倪，直指市場的「賭博」熱情正處於高峰，而巴郡在投資時的猶豫在於市場價格過高，「這並不是我們理想的投資環境」。



股市是「附賭場的教堂」

現年95歲的巴菲特在訪問中將市場比喻為「一座附設賭場的教堂」，「人們可在教堂和賭場之間移動，教堂裡的人還是比賭場多，但賭場已經變得非常有吸引力。」他說，「如果你在買賣一日到期期權，那不是投資，也不是投機，那是賭博。」