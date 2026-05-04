恒生指數升319點　重上兩萬六　小米升近7%(更新)

伊朗戰事2月底爆發後，美伊雙方互相封鎖霍爾木茲海峽，令多艘運油輪和貨船被，美國總統特朗普在周末揚言，將引領被困在霍爾木茲海峽的船駛離海峽，又稱伊朗的敵對行動已經結束。恒指上周四跌逾300點後，在5月首個交易日止跌回升，今早（1日）高開361點，報26,138點。恒指高開高走，曾一度升549點，高見26,326點，半日升439點，報26,216點。恒指午後維持逾300點的升幅，尾市升幅稍微收窄，最終升319點，收報26,095點，企穩兩萬六，在欠「北水」下，成交1,769.79億元。國指升92點，報8,774點；科指升105點，報4,976點。