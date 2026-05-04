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財經
出版：2026-May-04 10:17
更新：2026-May-04 16:28

恒生指數升319點　重上兩萬六　小米升近7%(更新)

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恒生指數高開361點，報26,138點。(資料圖片)

恒生指數高開361點，報26,138點。(資料圖片)

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伊朗戰事2月底爆發後，美伊雙方互相封鎖霍爾木茲海峽，令多艘運油輪和貨船被，美國總統特朗普在周末揚言，將引領被困在霍爾木茲海峽的船駛離海峽，又稱伊朗的敵對行動已經結束。恒指上周四跌逾300點後，在5月首個交易日止跌回升，今早（1日）高開361點，報26,138點。恒指高開高走，曾一度升549點，高見26,326點，半日升439點，報26,216點。恒指午後維持逾300點的升幅，尾市升幅稍微收窄，最終升319點，收報26,095點，企穩兩萬六，在欠「北水」下，成交1,769.79億元。國指升92點，報8,774點；科指升105點，報4,976點。

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科技股帶動大市，騰訊（700）升1.11%，報473元；美團（3690）升1.44%，報84.45元；京東（9618）升0.43%，報116.8元；阿里巴巴（9988）升4.52%，報131.7元；百度（9888）升3.45%，報122.8元；小米（1810）升6.75%，報30.98元；快手（1024）升3.64%，報44.46元；網易（9999）升1.62%，報181.9元。

特朗普揚言，引領被困在霍爾木茲海峽的船駛離海峽，國際油價下跌。石油股方面，中海油（883）跌2.59%，報28.62元；中石油（857）跌2.74%，報11.7元；中石化（386）升0.22%，報4.62元。

明日公布季績的滙控（005）升2.28%，報143.4元。

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泡泡瑪特（9992）跌0.95%，報155.7元。

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