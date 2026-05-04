恒生指數半日升439點　重上兩萬六　小米升近9%(更新)

伊朗戰事2月底爆發後，美伊雙方互相封鎖霍爾木茲海峽，令多艘運油輪和貨船被，美國總統特朗普在周末揚言，將引領被困在霍爾木茲海峽的船駛離海峽，又稱伊朗的敵對行動已經結束。恒指上周四跌逾300點後，在5月首個交易日止跌回升，今早（1日）高開361點，報26,138點，重上兩萬六。恒指高開高走，曾一度升549點，高見26,326點，半日升439點，報26,216點，成交1,076.28億元。國指升142點，報8,824點；科指升139點，報5,010點。

科技股帶動大市，騰訊（700）升1.71%，報475.8元；美團（3690）升2.76%，報85.55元；京東（9618）升0.95%，報117.4元；阿里巴巴（9988）升5.64%，報133.1元；百度（9888）升4.55%，報124.1元；小米（1810）升8.75%，報31.56元；快手（1024）升4.34%，報44.76元；網易（9999）升1.9%，報182.4元。