恒生指數高開361點　重上兩萬六　滙控高開逾2%

伊朗戰事2月底爆發後，美伊雙方互相封鎖霍爾木茲海峽，令多艘運油輪和貨船被，美國總統特朗普在周末揚言，將引領被困在霍爾木茲海峽的船駛離海峽，又稱伊朗的敵對行動已經結束。恒指上周四跌逾300點後，在5月首個交易日止跌回升，今早（1日）高開361點，報26,138點，重上兩萬六。國指高開107點，報8,788點；科指高開77點，報4,948點。

科技股普遍高開，騰訊（700）高開0.43%，報469.8元；美團（3690）高開0.9%，報84元；京東（9618）高開0.95%，報117.4元；阿里巴巴（9988）高開2.22%，報128.8元；百度（9888）高開3.62%，報123元；小米（1810）高開0.14%，報29.06元；快手（1024）高開1.86%，報43.7元；網易（9999）高開3.13%，報184.6元。