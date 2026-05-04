勝獅貨櫃一員工涉反競爭行為　被美國司法部拘留

勝獅貨櫃（716）公布，獲悉集團一名為非董事或其高層的員工，因涉嫌反競爭行為，應美國司法部要求於香港境外的一個司法管轄區被拘留。

勝獅貨櫃表示，截至今日，概無集團公司收到美國司法部就有關該事件提呈任何法律程序或傳達其他法律文件。公司未能確定該事件被告之身份，或對集團及、或相關人士的影響程度。

勝獅貨櫃提及，已就該事件及其帶來之潛在影響委任外部法律顧問。同時，公司董事會認為，集團的業務運作及日常活動於所有重大方面繼續維持正常。公司將繼續密切關注情況，並將根據上市規則於適當時發布進一步公告。