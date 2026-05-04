香港電訊：世界盃帶動上客量 料場次抵銷時差影響 廣告吸引力不跌反升

2026美加墨世界盃即將舉行，香港電訊(6823)Now TV及電訊盈科(008)ViuTV舉行記者會公布轉播安排，其中Now TV將透過收費平台直播全部104場、共橫跨17個開賽時間的賽事，而 ViuTV99台亦會免費播放25場精選賽事，當中包括揭幕戰、四強賽事以及決賽，香港電訊個人業務行政總裁林國誠表示，今年世界盃的廣告客戶及合作夥伴均較上屆多，帶動的上客量亦較往屆好。 今屆大部分比賽將在香港時間凌晨至中午上演，外界關注時差問題減低廣告吸引力，惟林國誠表示，美加墨世界盃由近屆的64場增至104場，變相提供更多廣告時段，料整體吸引力不跌反升。林國誠預料，世界盃將帶動本地餐飲、零售及夜市經濟，集團亦會舉辦更多戶外推廣活動。

轉播談判「不容易但順利」 網傳央視拒絕國際足協(FIFA)天價轉播權。對此，林國誠未有正面回應集團對今屆世界盃的轉播費及相關投資金額，惟強調集團與官方有多年合作經驗，商談過程不容易但順利，雙方整體關係良好。 優惠方面，由即日起，指定 csl、1O1O、Club SIM 月費計劃、Now TV、網上行或HKT家居電話客戶，透過指定銷售渠道新申請、續約、升級或加購指定服務計劃並符合月費要求，即可以優惠價580元訂購原價為980元的賽事通行證，林國誠預計可吸納不少用戶續約各項服務，帶動整體業務表現。