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財經
出版：2026-May-04 19:30
更新：2026-May-04 19:30

上海商業銀行推「慧通理財」客戶專享優惠 總值逾12萬

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上海商業銀行推「慧通理財」客戶專享優惠。

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上海商業銀行推出「慧通理財」客戶專享優惠，由即日起至2026年6月30日，全新或現有客戶晉身「慧通理財」，可享迎新獎賞、「資產總值」增長獎賞、證券、投資等優惠，總值升級至高達120,888港元。相較第一季，本次推廣優惠價值共增加32,000港元。

優惠詳情：

迎新獎賞

  1. 申請指定電子服務可享200港元現金獎賞

  2. 選用 World 信用卡，可享高達500港元免找數簽賬額

「資產總值」增長獎賞

「資產總值」增長達100萬港元或以上之客戶，於推廣期內成功開立個人網上銀行服務、證券帳戶及維持有效《客戶風險剖析問卷》，可獲享高達13,800港元免找數簽賬額。

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證券優惠

  1. 首6個月可享買入證券0%佣金折扣優惠，上限8,888港元

  2. 申請指定電子服務可享200港元現金獎賞

  3. 存入股票優惠高達9,800港元現金回贈

投資產品優惠

  1. 於網上認購基金可享首筆 0%認購費優惠；

  2. 認購ESG基金每累積金額達100,000港元享800港元認購費減免優惠

  3. 認購其他基金可享認購費減免優惠，上限22,000港元

  4. 認購指定結構性產品可享認購費減免優惠，上限34,000港元

安老按揭計劃申請獎賞

成功申請安老按揭計劃可享500港元超市禮券。此外，客戶若成功推薦親友全新開立本行賬戶及「慧通理財」服務，推薦人可享每宗1,000港元現金獎賞

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