上海商業銀行推「慧通理財」客戶專享優惠 總值逾12萬

上海商業銀行推出「慧通理財」客戶專享優惠，由即日起至2026年6月30日，全新或現有客戶晉身「慧通理財」，可享迎新獎賞、「資產總值」增長獎賞、證券、投資等優惠，總值升級至高達120,888港元。相較第一季，本次推廣優惠價值共增加32,000港元。

優惠詳情：

迎新獎賞

申請指定電子服務可享200港元現金獎賞 選用 World 信用卡，可享高達500港元免找數簽賬額

「資產總值」增長獎賞

「資產總值」增長達100萬港元或以上之客戶，於推廣期內成功開立個人網上銀行服務、證券帳戶及維持有效《客戶風險剖析問卷》，可獲享高達13,800港元免找數簽賬額。