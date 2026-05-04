上海商業銀行推「慧通理財」客戶專享優惠 總值逾12萬

上海商業銀行推出「慧通理財」客戶專享優惠，由即日起至2026年6月30日，全新或現有客戶晉身「慧通理財」，可享迎新獎賞、「資產總值」增長獎賞、證券、投資等優惠，總值升級至高達120,888港元。相較第一季，本次推廣優惠價值共增加32,000港元。
優惠詳情：
迎新獎賞
申請指定電子服務可享200港元現金獎賞
選用 World 信用卡，可享高達500港元免找數簽賬額
「資產總值」增長獎賞
「資產總值」增長達100萬港元或以上之客戶，於推廣期內成功開立個人網上銀行服務、證券帳戶及維持有效《客戶風險剖析問卷》，可獲享高達13,800港元免找數簽賬額。
證券優惠
首6個月可享買入證券0%佣金折扣優惠，上限8,888港元
申請指定電子服務可享200港元現金獎賞
存入股票優惠高達9,800港元現金回贈
投資產品優惠
於網上認購基金可享首筆 0%認購費優惠；
認購ESG基金每累積金額達100,000港元享800港元認購費減免優惠
認購其他基金可享認購費減免優惠，上限22,000港元
認購指定結構性產品可享認購費減免優惠，上限34,000港元
安老按揭計劃申請獎賞
成功申請安老按揭計劃可享500港元超市禮券。此外，客戶若成功推薦親友全新開立本行賬戶及「慧通理財」服務，推薦人可享每宗1,000港元現金獎賞