投資收入減56% 外匯基金今季十分不明朗

外匯基金上季收入削半！中東爆發戰局擾亂投資市場，金管局昨公布外匯基金今年首季未計「其他投資」一項的收入為345億元，按年少56%，按季亦挫34%，當中港股投資更錄50億元虧損，去年同期賺164億元。金管局總裁余偉文指，中東局勢仍持續發展，對石油價格及通脹影響仍未明朗，對於基金今季表現仍有「十分大不確定性、十分大不明朗性」。

除股票投資盈轉虧外，外匯基金上季在其他股票虧損亦擴大至110億元，去年同期蝕28億元；至於其他的投資項目則錄收入，不過債券投資收入按年減少39%，至246億元，外匯投資則大增99%，至259億元。