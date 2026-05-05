投資收入減56% 外匯基金今季十分不明朗

外匯基金上季收入削半！中東爆發戰局擾亂投資市場，金管局昨公布外匯基金今年首季未計「其他投資」一項的收入為345億元，按年少56%，按季亦挫34%，當中港股投資更錄50億元虧損，去年同期賺164億元。金管局總裁余偉文指，中東局勢仍持續發展，對石油價格及通脹影響仍未明朗，對於基金今季表現仍有「十分大不確定性、十分大不明朗性」。
除股票投資盈轉虧外，外匯基金上季在其他股票虧損亦擴大至110億元，去年同期蝕28億元；至於其他的投資項目則錄收入，不過債券投資收入按年減少39%，至246億元，外匯投資則大增99%，至259億元。
港股蝕50億 外匯收入亮麗
金管局副總裁李達志表示，美伊衝突下金融市場大幅波動，債息升債價跌，股市走低，對投資者是挑戰，並指外匯基金大部分跌幅均在3月發生。至於上季外匯投資收入近翻倍，他指，上季美元兌大部分貨幣均下跌，令外幣資產上升並帶動正面匯兌收益。
余偉文指，雖然股債表現在上月見好轉，但今季不明朗因素仍多，除了中東戰局，還包括聯儲局新任主席將上任，預料會按通脹及就業作利率決策，而兩大經濟數據仍有不確定性。他指，目前仍難以預測外匯基金表現，當局會以保持機動性、防禦性及多元投資，並會較以往保持更高流動性，以應對市場高波動。
香港經濟受中東影響可控
經濟方面，余偉文指中東局勢令全球增添不確定，惟香港經濟影響可控，外匯及貨幣市場運作順暢，惟由於香港為外向型經濟，未來的影響仍須視乎戰事持續時間。