恒生指數半日跌302點　小米回吐逾3%(更新)

中東局勢再度緊張，據報一艘美國軍艦遭伊朗導彈擊中。恒指昨日（4日）升逾300點後，重上兩萬六關口後，今早（5日）低開150點，報25,945點，失守兩萬六。恒指低開低走，跌幅不斷擴大，曾最多跌405點，低見25,690點，隨後跌幅曾收窄至25,900水平後，走勢再向下，半日跌302點，報25,793點，成交645.44億元。國指跌109點，報8,664點；科指跌90點，報4,885點。

科技股拖累大市，騰訊（700）跌1.14%，報467.6元；美團（3690）低開2.07%，報82.7元；京東（9618）跌1.2%，報115.4元；阿里巴巴（9988）跌0.76%，報130.7元；百度（9888）升1.3%，報124.4元；小米（1810）跌3.23%，報29.98元；快手（1024）跌1.66%，報43.72元；網易（9999）跌0.94%，報180.2元。