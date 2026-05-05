恒生指數跌197點　滙控績後跌5%　長和逆市升4% (更新)

中東局勢再度緊張，據報一艘美國軍艦遭伊朗導彈擊中。恒指昨日（4日）升逾300點後，重上兩萬六關口後，今早（5日）低開150點，報25,945點，失守兩萬六。恒指低開低走，跌幅不斷擴大，曾最多跌405點，低見25,690點，隨後跌幅曾收窄至25,900水平後，走勢再向下，半日跌302點，報25,793點。恒指午後初段維持約300點的跌幅，其後跌幅逐步收窄，最終跌197點，收報25,898點，在欠「北水」下，成交進一步縮至1,222.35億元。國指跌43點，報8,730點；科指跌47點，報4,929點。

科技股拖累大市，騰訊（700）跌0.17%，報472.2元；美團（3690）跌1.07%，報83.55元；京東（9618）跌0.51%，報116.2元；阿里巴巴（9988）跌0.38%，報131.2元；百度（9888）升2.12%，報125.4元；小米（1810）跌1.68%，報30.46元；快手（1024）跌0.63%，報44.18元；網易（9999）跌0.39%，報181.2元。