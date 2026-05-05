長和附屬公司售英國電訊業務VodafoneThree　套現近455億元

霍建寧(圖左)表示，是次交易讓公司得以實現於VodafoneThree的投資價值，為集團和股東帶來實際回報。(資料圖片)

長和（001）公布，旗下全資附屬CK Hutchison Group Telecom Holdings Limited（CKHGT）已同意出售其於英國電訊業務VodafoneThree所持有之全數股權。Vodafone Group Plc持有該業務51%股權，CKHGT則持有49%股權。

有關交易須待相關監管機構批准。是次交易讓長和將投資變現，並將透過註銷其在VodafoneThree的持股，收取43億英鎊（約455億港元）之代價金額。

長和副主席及CKHGT執行主席霍建寧表示，集團為全球率先投資3G的流動電訊服務營運商之一，早於2000年成立3英國，開創先河，為消費者提供流動寬頻通訊服務。集團由初創流動電訊營運商起步，多年來不斷茁壯成長，其後更透過合併，發展成現時的VodafoneThree，成為英國最大電訊商，服務客戶數目冠絕英國，為當地消費者提供電訊產品與服務方面穩佔市場領導地位。是次交易讓公司得以實現於VodafoneThree的投資價值，為集團和股東帶來實際回報。