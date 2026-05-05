FM財自 | 港股上落震盪市可能持續到6月底

然而今天（0505）恒指又低開，早段最多跌逾400點，中午收市前約在25800點水平上下，近一個月市場呈現明顯的「漲不過兩天」特徵，日升日跌已成常態。筆者曾在4月24日指出，目前市場處於典型的「上落市」，這並非單純技術指標的隨機波動，而是週期節奏使然。

上星期結算日恒指上升432點重上26000點，隔天假期前4月份的最後交易日下跌335點。長假期後的周一（0504）恒指高開高走一段，最多漲逾500點，但午後開盤已經乏力向下跌破開市位，收窄200點升幅，上升319點收在26096點，重上26000點。

回顧2018、2021及2023年等「年初見頂」的年份，通常在2、3月回跌後，4至6月會陷入為期三個月的無方向震盪期。若假設今年高點已於1月29日的28056點出現，根據歷史回測，目前高機率正處於這段「飄忽震盪期」，這就是依照回測或回憶過去的週期節奏。

貼價牛熊證部署賭隔天策略

在缺乏單邊趨勢的市況下，操作應以「反向思維」為主。若以26000點為中心，則是26000點以上不追升，26000點以下不追跌，以此避免被市場左右一巴。

筆者上星期開始採取「反向博隔天」策略：