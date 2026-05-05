「舖王」鄧成波之子鄧耀昇再遭入稟呈請破產 高院6.30聆訊

翻查記錄，寶元財務於2024年入稟高等法院向鄧成波2名兒子追債，指其拖欠公司6608萬元和6250萬港元利息等，共逾1.28億元款項。要求二人出售兩個位於鰂魚涌英皇道的單位，在扣除賣樓的成本後，賣樓所得的款項用於償還予財務公司，餘款則會歸還鄧氏家族。

已故「舖王」鄧成波家族近年陷入財困，名下商舖物業陸續淪淪為銀主盤。繼上月遭利盛發展有限公司提出破產呈請後。鄧成波之子鄧耀昇於昨日(4日）再遭一間財務公司入稟高等法院申請破產。根據司法機構網頁顯示，呈請人為寶元財務有限公司，案件排期至6月30日聆訊。

上月遭利盛發展入稟提出破產呈請

另外，利盛發展有限公司上月亦入稟高等法院，向鄧耀昇提出破產呈請。根據司法機構網頁顯示，案件排期至6月9日開庭聆訊。利盛發展有限公司曾兩度入稟高等法院，指鄧耀昇2019年起透過嘉福(香港)有限公司簽訂10年租約，租用旺角亞皆老街31號整幢物業作商業用途，但鄧耀昇和其公司違反租約，欠繳租金、差餉、管理費等。利盛發展有限公司在2022年入稟向鄧耀昇連本帶利追討欠租及雜費共逾1,074萬元。

利盛發展有限公司在2024年再入稟，指鄧耀昇欠交租金、差餉、管理費等，利盛2024年5月已去信要求終止租約，但鄧耀昇不按律師信要求交吉大廈，亦未連本帶利支付欠款，遂向鄧耀昇連本帶利追討逾525萬元，並要求法庭下令鄧耀昇及其公司交吉旺角亞皆老街31號整幢工商大廈。